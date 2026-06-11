دومین شکست برای تیم ملی والیبال ایران/ عبور آسان بلغارستان از روی دفاع

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین بازی تیم ملی والیبال ایران در چارچوب رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال، امشب از ساعت ۲۳ به وقت ایران ملی‌پوشان به مصاف بلغارستان رفتند که این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود بلغارستان به پایان رسید.



ترکیب شروع کننده تیم ملی والیبال:



مرتضی شریفی، محمد ولی زاده، پوریا حسین خانزاده، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، علی حق پرست، سید عیسی ناصری، محمدرضا حضرت‌پور

سرمربی: روبرتو پیاتزا



ست اول؛ ۲۵ بر ۲۳ به سود بلغارستان

هر دو تیم در همان دقایق ابتدایی بازی جدال پایاپایی داشتند،عملکرد خوب بازیکنان ایران در سرویس و دفاع باعث شد جدال این دو تیم بسیار میلی‌متری جلو برود. البته بازیکنان ایران در امتیازهای حساس اشتباهات فردی داشتند، در لحظات پایانی بازی در حالی که نتیجه ۲۳ بر ۲۳ بود، پیاتزا تقاضای وقت استراحت گرفت، اما در نهایت این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود بلغارستان به پایان رسید.

ست دوم؛ ۲۵ بر ۱۹ به سود بلغارستان

در ابتدای بازی بلغاری‌ها شروع طوفانی داشتند و چهار امتیاز کسب کردند. پوریا خانزاده با خطای سرویس امتیاز دیگری به حریف داد. آبشارهای خوب مرتضی شریفی و خطای سرویس بازیکن حریف فاصله امتیاز را کم کرد،اگرچه بازیکنان ایران در دفاع عملکرد ضعیفی داشتند اما آبشارهای دیدنی خانزاده و حاجی‌پور امتیازهایی را نصیب ایران کرد.

در اواسط بازی پیاتزا تقاضای وقت استراحت کرد و از بازیکنان خواست تا روی دفاع کار کنند. همچنان بلغارستان سوار بر بازی بود و در نتیجه ۱۹ بر ۱۵ پیاتزا تقاضای وقت استراحت کرد. یوسف کاظمی به زمین آمد و پشت خط سرویس قرار گرفت و اوت کرد، بازیکنان ایران در لحظات حساس اشتباهات زیادی داشتند و در نهایت ۲۵ بر ۱۹ این ست را هم واگذار کردند.

ست سوم؛ ۲۵ بر ۲۱ به سود بلغارستان

اولین امتیاز ست سوم با خطای سرویس نیکالوف برای ایران ثبت شد. مرتضی شریفی هم برای ایران پشت خط سرویس قرار گرفت و نتوانست سرویس خوبی بزند، البته در ادامه دریافت‌ بی نقص مرتضی شریفی با آبشارهای کوبنده خانزاده امتیاز را نصیب ایران کرد. بازی برای هر دو تیم پایاپای پیش رفت، البته بلغاری‌ها در این ست خطای زیادی در سرویس داشتند. در یک رالی دیدنی توپ بازیکن بلغارستانی رد نشد و امتیاز ۸ به نفع ایران شد، اما مرتضی شریفی باز هم سرویس خطا کرد و نتیجه تساوی شد.بازیکن حریف هم اشتباهات زیادی در سرویس داشتند و هر دو تیم شرایط یکسانی داشتند.

اشتباهات فردی و ناهماهنگی بازیکنان در دفاع امتیاز به حریف داد، پیاتزا با شاگردانش در وقت اضافه صحبت کرد تا شرایط را تغییر دهند.خطای خانزاده در سرویس امتیاز ۲۱ را به حریف داد. دفاع بلغاری‌ها برابر ایران فاصله امتیازها را زیاد کرد و در نهایت این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به سود بلغارستان به پایان رسید.