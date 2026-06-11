مکزیک با برد شروع کرد/ سه اخراجی در بازی افتتاحیه جام بیست و سوم +عکس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی از گروه A در بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ با قضاوت ویلتون سامپایو در ورزشگاه آزتکا مکزیکوسیتی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود مکزیک خاتمه یافت. جولیان کینیونس و رائول خیمنز گل های میزبان را در این بازی به ثمر رساندند. این بازی در شرایطی به پایان رسید که داور دو بازیکن آفریقای جنوبی و یک بازیکن مکزیک را از زمین بازی اخراج کرد.

دیدار تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی در حالی برگزار شد که به دلیل برگزاری مراسم افتتاحیه مسابقات، آغاز بازی با حداقل پنج دقیقه تأخیر همراه بود.

شاگردان آگیره در مکزیک بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۴ نخستین موقعیت جدی مسابقه را خلق کردند. در این صحنه خیمنز از پشت محوطه جریمه با یک ضربه روی پا دروازه آفریقای جنوبی را تهدید کرد اما واکنش تماشایی دروازه‌بان مانع از باز شدن دروازه شد.

اولین گل جام جهانی ۲۰۲۶

برتری مکزیک سرانجام در دقیقه ۸ به گل تبدیل شد. اشتباه فاحش مدافع آفریقای جنوبی باعث شد توپ در پشت محوطه جریمه به کینیونس برسد. این مهاجم پس از پیشروی به سمت دروازه و ورود به محوطه جریمه، با ضربه‌ای دقیق توپ را وارد دروازه کرد تا نخستین گل مسابقات را به نام خود ثبت کند.

پس از این گل، مکزیک همچنان تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۱۹ بار دیگر کینیونس فرصت داشت اختلاف را افزایش دهد اما ضربه از راه دور او با اختلافی اندک از بالای دروازه به بیرون رفت.

در ادامه و با توجه به شرایط جوی، داور مسابقه در دقیقه ۲۴ دستور توقف موقت بازی را صادر کرد تا بازیکنان برای «کولینگ برک» زمین را ترک کنند. این وقفه حدود سه دقیقه به طول انجامید و پس از آن دو تیم بار دیگر به زمین بازگشتند تا مسابقه از سر گرفته شود.

مکزیک همچنان مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشت و بازی بیشتر در نیمه زمین آفریقای جنوبی دنبال می‌شد. با این حال برتری این تیم در دقیقه ۳۵ هنوز به خلق موقعیت‌های خطرناک متعدد منجر نشده بود و بازیکنان آفریقای جنوبی نیز نمایش کم‌فروغی ارائه می‌کردند و در فاز هجومی حرفی برای گفتن نداشتند.

فشار حملات مکزیک در دقیقه ۴۲ بار دیگر می‌توانست نتیجه مسابقه را تغییر دهد. در این صحنه گوتیرز با یک پاس مناسب در محوطه جریمه، کینیونس را در موقعیت گلزنی قرار داد اما ضربه این مهاجم پس از برخورد به تیرک دروازه راهی به تور پیدا نکرد تا اختلاف همچنان روی یک گل باقی بماند.

مکزیک در دقایق پایانی نیمه نخست نیز تیم برتر میدان بود اما بی‌دقتی مهاجمان و مقاومت خط دفاعی آفریقای جنوبی مانع از افزایش تعداد گل‌های این تیم شد.

اولین کارت قرمز جام‌جهانی ۲۰۲۶

نیمه دوم با برتری مکزیک دنبال شد و این تیم در دقیقه ۵۰ یک فرصت ایده‌آل برای افزایش اختلاف به دست آورد. در این صحنه و روی یک ضدحمله سریع، گوتیرز در آستانه قرار گرفتن در موقعیت تک به تک با دروازه‌بان آفریقای جنوبی بود که سیسوله در لبه محوطه جریمه با خطا او را متوقف کرد. داور مسابقه پس از اعلام خطا، بدون تردید کارت قرمز مستقیم را از جیب خود خارج کرد تا نخستین اخراجی و نخستین کارت قرمز این دوره از رقابت‌ها به ثبت برسد.

مکزیک اختلاف را دو برابر کرد

پس از ۱۰ نفره شدن آفریقای جنوبی، فشار حملات مکزیک بیشتر شد و بازیکنان این تیم با استفاده از برتری عددی، کنترل کامل مسابقه را در اختیار گرفتند. تلاش‌های میزبان سرانجام در دقیقه ۶۷ به نتیجه رسید. در این صحنه آلوارادو با ارسالی دقیق توپ را به محوطه جریمه فرستاد و خیمنز با ضربه سری تماشایی دروازه آفریقای جنوبی را برای دومین بار باز کرد.

با این گل، نتیجه مسابقه ۲ بر صفر شد و شاگردان مکزیک با توجه به برتری فنی و یک بازیکن بیشتر، در مسیر کسب سه امتیاز ارزشمند و آغازی مقتدرانه در رقابت‌ها قرار گرفتند.

آفریقای جنوبی باز هم اخراجی داد!

در شرایطی که آفریقای جنوبی پس از اخراج سیسوله با ۱۰ بازیکن به کار خود ادامه می‌داد، اوضاع برای این تیم در دقیقه ۸۴ دشوارتر نیز شد. در یکی از صحنه‌های درگیری میان بازیکنان، تمبا زوانه با ضربه به صورت بازیکن مکزیک مرتکب خطایی خشن شد که در ابتدا از دید داور دور ماند.

با این حال، اتاق کمک‌داور ویدئویی (VAR) داور مسابقه را برای بازبینی صحنه فراخواند. پس از بررسی تصاویر، داور تصمیم خود را تغییر داد و با نشان دادن کارت قرمز مستقیم، تمبا زوانه را از زمین مسابقه اخراج کرد تا آفریقای جنوبی دقایق پایانی بازی را با ۹ بازیکن دنبال کند.

دومین اخراجی آفریقای جنوبی عملاً هرگونه امید این تیم برای بازگشت به مسابقه را از بین برد و مکزیک در حالی کنترل کامل بازی را در اختیار داشت که حریفش با دو بازیکن کمتر تنها به دنبال جلوگیری از افزایش تعداد گل‌های خورده بود.

مکزیک هم اخراجی داد

سزار مونتس مدافع مکزیک هم در دقایق پایانی بازی از داور کارت قرمز مستقیم دریافت کرد.

در دیگر بازی این گروه تیم های ملی فوتبال کره‌جنونی و جمهوری چک از ساعت ۰۵:۳۰ صبح روز جمعه ۲۲ خرداد به مصاف هم می روند.