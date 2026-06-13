بقایی در همدان: جنایات دشمن در میناب و لامرد باید به جهانیان معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی ظهر شنبه نشست خبری با اصحاب رسانه همدان با بیان اینکه برای شرکت در مراسم گرامیداشت شهید «علی شادمانی» به استان همدان سفر کردم، اظهار کرد: هیچ سفری برای من بدون دیدار با اصحاب رسانهای کامل نیست، چرا که رسانهها ضمیمهای از مجموعه ضمائم دفاعی کشور در تمامی شرایط بودهاند.
وی با بیان اینکه در یک سال و نیم اخیر، رسانه نه تنها یک ابزار دفاعی، بلکه خود به عرصه جنگ تبدیل شده است، گفت: دشمنان با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، تلاش کردند شکستهای خود را کتمان، نقاط ضعفشان را به نقاط قوت تبدیل کنند و کامیابیهای ملت ایران در عرصههای دفاعی را وارونه جلوه دهند.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: اکنون که پس از دو ماه از پایان جنگ اخیر، ابعاد شکستها و جنایات دشمن عیان شده است، نقش رسانههای داخلی در افشای دروغپردازیهای آنها دوچندان اهمیت مییابد.
وی بر ضرورت ثبت و ضبط دقیق اقدامات خصمانه دشمن تاکید کرد و افزود: جنایاتی همچون فاجعه «میناب»، آزمایش موشکی جدید در «لامرد» که منجر به شهادت و مجروح شدن حدود ۱۴۰ هموطن شد، و همچنین تخریب مخازن آب آشامیدنی در «سیریک» استان هرمزگان، نمونههای بارز جنایت جنگی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و این حوادث باید بهطور دقیق مستندسازی و به جهانیان معرفی شوند.
بقایی تاکید کرد: ارزش این مستندسازیها صرفاً تاریخی نیست، بلکه میتواند نقش «بازدارندگی» در جلوگیری از تکرار این جنایات علیه ملت ایران داشته باشد.
وی با خطاب قرار دادن مردم همدان به عنوان میراثداران تمدن چند هزار ساله ایرانی، تصریح کرد: حوادث یک سال اخیر در مقایسه با تاریخ پرفراز و نشیب ایران، رویدادهایی گذرا هستند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ملتی که طی قرنها توانسته است با شرایط دشوار وفق یابد و بر مشکلات بزرگ فائق آید، قطعاً از این گردنه نیز به سلامت عبور خواهد کرد. دشمنانی که در یک سال و نیم گذشته به ایران هجوم آوردهاند، در برابر اراده ملت ایران راه به جایی نخواهند برد.
وی همچنین با اشاره به وظیفه خطیر اصحاب رسانه در حفظ روایت تاریخی، خاطرنشان کرد: ما رسالت مهمی برای نسلهای آینده داریم؛ آنها باید بدانند که چگونه ملت ایران در این روزهای تاریخی، با انسجام و وحدت، دشمن را شناختند و با عزمی راسخ در برابر اهریمنانی که هیچ حد و مرزی برای ارتکاب جنایت نمیشناسند، ایستادگی کردند. این آگاهیبخشی، بخشی از هویت ملی و تاریخی ماست که باید برای آیندگان به یادگار بماند.
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