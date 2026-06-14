به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران صبح سه‌شنبه ۲۶ خرداد و از ساعت ۰۶:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه لس‌آنجلس به مصاف نیوزیلند خواهد رفت تا نخستین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را برگزار کند. دیداری که هر دو تیم با هدف کسب سه امتیاز و آغاز قدرتمند رقابت‌ها به آن چشم دوخته‌اند.

ملی‌پوشان ایران که خود را برای این مسابقه آماده می‌کنند، آخرین تمرین خود را در کمپ تیخوانا مکزیک برگزار کردند. شاگردان امیر قلعه‌نویی قرار است فردا راهی لس‌آنجلس شوند تا با حضور در محل برگزاری مسابقه، آخرین برنامه‌های تاکتیکی خود را پیش از تقابل با نیوزیلند دنبال کنند.

خبرگزاری رویترز در رابطه با این بازی نوشت: این دیدار در شهر لس‌آنجلس برگزار خواهد شد؛ شهری که بزرگ‌ترین جامعه ایرانیان خارج از کشور را در خود جای داده و همین موضوع حساسیت‌های پیرامون این مسابقه را افزایش داده است.

حضور ایران در جام جهانی تا هفته‌های اخیر در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. با تشدید درگیری‌ها میان ایران و آمریکا، حتی احتمال عدم حضور ایران در این رقابت‌ها مطرح شده بود. همچنین کاروان ایران محل اردوی خود را از شهر توسان در ایالت آریزونا به شهر تیخوانا در مکزیک منتقل کرد و به همین دلیل برای هر سه دیدار مرحله گروهی باید به خاک آمریکا سفر کند.

در همین حال، برخی مسئولان فوتبال ایران از عملکرد فیفا انتقاد کرده‌اند؛ چرا که به گفته آنها برای تعدادی از اعضای فدراسیون فوتبال ایران ویزای ورود به آمریکا صادر نشده است.

دو تیم در جستجوی تاریخ‌سازی

فارغ از مسائل سیاسی، این مسابقه برای هر دو تیم از نظر ورزشی اهمیت ویژه‌ای دارد. ایران برای چهارمین دوره متوالی و هفتمین بار در تاریخ خود در جام جهانی حضور دارد، اما تاکنون هرگز موفق نشده به مرحله حذفی صعود کند.

در سوی مقابل، نیوزیلند پس از ۱۶ سال بار دیگر به جام جهانی راه یافته و تنها سومین حضور خود در این رقابت‌ها را تجربه می‌کند. این تیم همچنان در انتظار کسب نخستین پیروزی تاریخ خود در جام جهانی است.

شاگردان امیر قلعه‌نویی با تساوی ۲ بر ۲ مقابل ازبکستان در ۲۵ مارس ۲۰۲۵ صعود خود به جام جهانی را قطعی کردند. از سوی دیگر، نیوزیلند یک روز زودتر با پیروزی ۳ بر صفر برابر کالدونیای جدید در فینال انتخابی اقیانوسیه جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد.

دیدار دوشنبه نخستین تقابل ایران و نیوزیلند در تاریخ جام جهانی خواهد بود و همچنین نخستین باری است که هر یک از این دو تیم در این رقابت‌ها به مصاف نماینده‌ای از کنفدراسیون مقابل می‌رود.

برتری آماری ایران

ایران با سابقه‌ای بهتر پا به این مسابقه می‌گذارد. تیم ملی در دو دوره اخیر جام جهانی موفق به کسب پیروزی در مرحله گروهی شده است؛ ابتدا با برتری یک بر صفر مقابل مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و سپس پیروزی ۲ بر صفر برابر ولز در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر؛ با این حال، صعود به مرحله حذفی همچنان رؤیایی دست‌نیافتنی برای فوتبال ایران باقی مانده است.

در سمت مقابل، امید اصلی نیوزیلند به کاپیتان این تیم کریس وود گره خورده است. مهاجم باتجربه و بهترین گلزن تاریخ فوتبال نیوزیلند که در مرحله مقدماتی با ثبت هت‌تریک‌های متوالی برابر ساموآ و فیجی نقش مهمی در صعود تیمش ایفا کرد.

اکنون هر دو تیم در آستانه دیداری قرار دارند که می‌تواند آغازگر فصلی تازه در تاریخ فوتبالشان باشد؛ مسابقه‌ای که علاوه بر اهمیت فنی، به دلیل شرایط سیاسی پیرامون آن نیز توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.