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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱

کرملین: ترامپ و پوتین درباره ایران و اوکراین رایزنی کردند

کرملین: ترامپ و پوتین درباره ایران و اوکراین رایزنی کردند

کاخ کرملین در بیانیه‌ای از رایزنی میان ترامپ و پوتین درباره ایران و اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کرملین در بیانیه ای از رایزنی میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رؤسای جمهور روسیه و آمریکا خبر داد.

یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز یکشنبه در این خصوص اعلام کرد: پوتین در این تماس تلفنی، تولد ۸۰ سالگی ترامپ را به او تبریک گفت. ترامپ هم از تبریک پوتین تشکر و خاطرنشان کرد که رئیس جمهور روسیه اولین رهبر خارجی بود که امروز با وی تماس گرفت.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه در این خصوص افزود: پوتین و ترامپ ۵۵ دقیقه تماس تلفنی برقرار کردند و درباره اوکراین، ایران و روابط دوجانبه گفتگو کردند. گفتگو دوستانه، صریح و شامل عناصری از طنز بود. هر دو مقام درباره مسائل کلیدی بین‌المللی و روابط ایالات متحده و روسیه بحث کردند. ترامپ بر لزوم پایان دادن به درگیری ها در اوکراین تأکید کرد. ترامپ گفت که آماده است تا هم با کشورهای اروپایی و هم با کی یف در مورد حل و فصل [منازعه] رایزنی کند. موضوع تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران در طول تماس مورد بحث قرار گرفت. ترامپ گفت که توافق ایالات متحده و ایران نزدیک است و می‌تواند به زودی اعلام شود. پوتین از اینکه تنش‌ ها پیرامون موضوع ایران در حال کاهش است، ابراز رضایت کرد.

کد مطلب 6860204

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