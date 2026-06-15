ماکرون: تفاهم آمریکا-ایران گامی مهم در جهت صلح جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز یکشنبه در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاریس در سخنانی اعلام کرد: مشارکت رئیس جمهور ترامپ در گروه-۷ پس از توافق با ایران مهم است. یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و ایران گامی مهم در جهت صلح جهانی است.
رئیس جمهور فرانسه در این باره ادامه داد: امضای توافق (تفاهمنامه) میان آمریکا و ایران برای پرداختن به مسئله هستهای، بازگشایی تنگه هرمز و تضمین صلح در لبنان بسیار مهم است. با رئیس جمهور ترامپ در مورد جنگ اوکراین و با هدف مذاکره در مورد صلح پایدار گفتگو خواهیم کرد.
امانوئل ماکرون سپس افزود: ما در چارچوب گروه- ۷ برای توسعه همکاری در زمینههای مختلف تلاش میکنیم.
این در حالیست که قرار است پس از این دیدار، دونالد ترامپ در اجلاس گروه- ۷ در فرانسه شرکت کند.
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