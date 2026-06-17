به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و الجزایر از ساعت ۰۴:۳۰ بامداد امروز چهارشنبه در چارچوب رقابت‌های گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه کانزاس‌سیتی برگزار شد که این مسابقه با برتری ۳ بر صفر آرژانتین به پایان رسید.

لیونل مسی ( ۱۷،۶۰ و ۷۶)گل های آرژانتین را به ثمر رساند تا تبدیل به گلزن ترین بازیکن ادوار تاریخ جام جهانی شود.

آرژانتین که به عنوان مدافع عنوان قهرمانی پا به این رقابت‌ها گذاشته است، بار دیگر با همان ساختار منظم و فوتبال مالکانه‌ای که در جام جهانی ۲۰۲۲ به قهرمانی رسید، وارد زمین شد.

لیونل اسکالونی، سرمربی موفق آلبی‌سلسته، سعی داشت با گردش سریع توپ و استفاده از خلاقیت بازیکنان هجومی خود، دفاع الجزایر را تحت فشار قرار دهد.

با این حال، پیش از هر چیز نگاه‌ها به سمت لیونل مسی بود. فوق‌ستاره فوتبال جهان که با ورودش به زمین مسابقه تشویق ممتد هواداران حاضر در ورزشگاه کانزاس‌سیتی را به همراه داشت، بارها سوژه دوربین‌های تلویزیونی شد و نشان داد همچنان مهم‌ترین چهره فوتبال ملی آرژانتین است.

مسی در این مسابقه نقش یک بازیکن آزاد را برعهده داشت و تقریباً در تمام نقاط زمین دیده می‌شد.

او بارها با دریافت توپ در میانه میدان، جریان بازی را تغییر داد و با پاس‌ها و حرکات تکنیکی خود خط دفاعی الجزایر را آزار داد.

فوق ستاره آرژانتین در دقیقه ۷ نیز موفق شد دروازه الجزایر را باز کند، اما کمک داور پس از بررسی صحنه، این گل را به دلیل حضور چند سانتی‌متری او در موقعیت آفساید مردود اعلام کرد.

تنها یک دقیقه بعد الجزایر نیز پاسخ داد و فارس شایبی موفق شد دروازه آرژانتین را باز کند، اما این گل هم به دلیل آفساید مردود شد تا بازی همچنان بدون گل دنبال شود.

پس از این دو صحنه جنجالی، آرژانتین کنترل کامل مسابقه را در اختیار گرفت و سرانجام در دقیقه ۱۷ جادوی مسی کار خود را کرد. کاپیتان آلبی‌سلسته با دریافت توپ در پشت محوطه جریمه و پس از چند گام رو به جلو، با شوتی دقیق و تماشایی از راه دور دروازه زیدان، دروازه‌بان الجزایر را فرو ریخت تا ورزشگاه یکپارچه به تشویق اسطوره فوتبال جهان بپردازد.

گل مسی باعث شد آرژانتین با آرامش بیشتری بازی را مدیریت کند. شاگردان اسکالونی با مالکیت بالای توپ و پاس‌های کوتاه اجازه خودنمایی چندانی به الجزایر ندادند و هر زمان که اراده می‌کردند با حرکات مسی و سایر مهره‌های هجومی خود به سمت دروازه حریف یورش می‌بردند.

الجزایر نیز در دقایقی از مسابقه تلاش کرد با استفاده از ضدحملات و سرعت مهاجمان خود به دروازه آرژانتین نزدیک شود اما انسجام دفاعی مدافع عنوان قهرمانی اجازه خلق موقعیت جدی دیگری را به این تیم نداد.

نتیجه‌ای که بیش از هر چیز حاصل درخشش دوباره لیونل مسی بود؛ ستاره‌ای که با وجود گذشت سال‌ها از دوران اوج خود، همچنان تعیین‌کننده‌ترین بازیکن آلبی‌سلسته در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان محسوب می‌شود.

نیمه دوم هم با بازی یک‌طرفه آرژانتین همراه بود. این بار شوت مک آلسیتر در دقیقه ۶۰ با دفع ناقص گلر الجزایر هنراه سد تا مسی به راحتی با بعل پا گل دوم را بزند.

درخشش کینگ مسی ادامه داشت و این بازیکن در دقیقه ۷۶ توانست با شوت تماشایی دیگر هت تریک کرده و در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ لقب گلزن ترین بازیکن ادوار تاریخ این رقابت ها را از آن خود کند.