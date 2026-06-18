به گزارش خبرنگار مهر، ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴، ساعت ۹:۳۰ صبح، صدای انفجاری مهیب تهران را لرزاند و در چند ثانیه چهره شهر را تغییر داد شهر زیر دود غلیظ پنهان شد. صحنه‌ها سنگین و دلخراش بود اما در همان ساعات ابتدایی، مدیریت شهری تهران با چشم انداز تهران، کلانشهر الگوی جهان اسلام است پای کار آمد و با رویکرد جنگ زدایی از چهره شهر برنامه های خود را عملیاتی کرد.

شهرداری تهران تلاش کرد تا با عملیات آواربرداری، پاکسازی معابر، اسکان آسیب‌دیدگان و بازسازی مناطق تخریب‌شده، چهره جنگ از شهر فاصله بگیرد و زندگی به جریان عادی بازگردد و آنطور که مسوولان می‌گویند سرعت رسیدگی به مناطق آسیب دیده در لحظات اول انفجارها به قدری سریع بود که تصاویر آن به ندرت به دست شبکه‌های ضد انقلاب رسید.

اعلام آمار گسترده خسارات در سطح شهر تهران

آنطور که عبدالمطهر محمد خانی سخنگوی شهرداری تهران، با تشریح آخرین آمار خسارات ناشی از ازجنگ اخیر در پایتخت گفت: از مجموع اصابت ها به ۶۵۰ نقطه شهری که چندین بار مورد هدف قرار گرفته اند، بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی دچار آسیب شده اند. که ۳۹ هزار و ۸۰۶ واحد دارای خسارت جزئی هستند و هزارو ۷۵۷ واحد نیازمند تخریب و نوسازی بود که شهرداری تهران نیز تمام هزینه های این واحدها را پرداخت خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: برنامه‌های نوسازی بخشی از یک طرح جامع برای تمام مناطق تهران است که شهرداری تهران با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند درحال مدیریت است. در ادامه این طرح، پروژه‌های اسکان نیز با جدیت در حال پیگیری و خدمات رسانی به شهروندان هستند.

پیشرفت بازسازی و مدیریت اسکان آسیب دیدگان

سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: حدود ۸۵ درصد واحدهای مسکونی طبق آمار روزانه‌ بازسازی شده‌اند. پرونده بازسازی حدود ۸۵ درصد خانه‌هایی که خسارت جزئی دیده بودند، بسته شده است و این آمار مربوط به تعمیرات جزئی است و نباید این تصور ایجاد شود که همه خانه‌ها به طور کامل بازسازی شده‌اند. ما درباره تعمیرات جزئی، یعنی درب، پنجره و شیشه صحبت می‌کنیم. هنوز حدود ۱۵ درصد باقی مانده که طبق ضرب‌الاجل شهردار تهران، باید به ۱۰۰ درصد برسد و پرونده تعمیرات جزئی بسته شود.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در خصوص پروژه های اسکان نیز اظهار داشت: خانواده‌های آسیب‌دیده در ۴۱ هتل سطح شهر تهران اسکان داده شدند. از این تعداد، حدود دو هزار و ۱۰۰ خانوار اکنون در هتل‌ها ساکن هستند و حدود ۳۰۰ و اندی خانوار نیز از هتل ترخیص شده‌اند.

روند مقاوم سازی ونوسازی واحدهای آسیب دیده

مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران در رابطه با پیشرفت فیزیکی خسارات وارد شده گفت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی در بازسازی خسارات جزئی از ۳۹ هزار و ۴۷۲ واحد به میزان ۹۸ درصد، خسارات متوسط از هشت هزار و ۹۲۰ واحد به میزان ۹۱ درصد، در بخش مقاوم سازی ۴۱۵ واحد به میزان ۱۵ درصد، در بخش نوسازی دو هزار و ۴۲ واحد به میزان ۶۳ درصد است.

اسکان اضطراری و رویکرد متفاوت مدیریت بحران در تهران

علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در خصوص روند اسکان و رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ اخیر در پایتخت بیان کرد: الگوهای متداول مانند اسکان چادری یا استفاده گسترده از فضاهایی نظیر مدارس، مساجد و حسینیه‌ها، لزوماً پاسخگوی نیازهای شهروندان تهرانی نیست و به همین دلیل، اسکان در هتل‌ها به‌عنوان راهکار اصلی انتخاب شد.

در همین حال، نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از آغاز پرداخت وام و اسکان به شهروندانی که منازل آن ها آسیب دیده در جریان انفجار های اخیرکه قابل سکونت نیستند خبر داد و گفت: شهروندان مناطق ۲۲ گانه تهران می توانند با مراجعه به دفاتر مربوطه ، برای دریافت وام اقدام نموده و همچنین آسیب های متوسطه نیز، عملیات تعمیرات با همکاری پیمانکاران شهرداری و مالکان در حال انجام است و تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای هر واحد در نظر گرفته شده است.

بر اساس اعلام سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، از آغاز جنگ رمضان تا پایان عملیات اولیه پاکسازی، بیش از ۹۸ درصد عملیات آواربرداری در مناطق آسیب دیده انجام شده و بالغ بر ۲۰ هزار تن خاک و نخاله ساختمانی ۵۱۱ دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در این عملیات مشارکت داشته است.

نقش مناطق ۲۲ گانه در تسریع روند بازسازی

یکی از ارکان مهم مدیریت شهری پایتخت به منظور رفع آثار و خرابی های ناشی از جنگ تحمیلی سوم شهرداری های مناطق ۲۲ گانه بود که نقش مهم و ویژه ای در زمینه شتاب بخشی به روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده ایفا کردند.

همچنین علیرضا زاکانی، شهردار تهران، برای تسریع روند بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، از ایجاد «قرارگاه ایران پیروز» در محلات خبر داده و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در این روند شده است.

وی افزود: اقدامات عملیاتی باید در خانه های جهادی و با پشتوانه مردمی شکل گیرند و بدون تردید تحقق این امر آثار و نتایج خوبی به همراه خواهد داشت. از این رو باید ظرفیت های مردمی پای کار باشند.

شهرداران مناطق چه می‌گویند؟

سید محمد رحیم مرتضوی، شهردار منطقه ۱۳ شهر تهران گفت: شتاب بخشی به روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده با بازدید های مستمر و جلسات کار گروه ستاد بازسازی،۱هزار و۱۴۵ ساختمان دچار آسیب جزئی ناشی از انفجار و اصابت شده اند که با همکاری گروه جهادی بازسازی ۷۹۶ واحد به پایان رسیده است.

شهردار منطقه ۱۳ شهر تهران بیان کرد: همچنین ۴۸۰ وسیله نقلیه آسیب دیده شامل ۴۴۰ خودرو و ۴۰ موتورسیکلت در این منطقه ثبت شده است تا کنون ۴۲۰مورد از وسیله نقلیه مورد پیگیری قرار گرفته است.

محمدهادی علی احمدی، شهردار منطقه ۷ تهران در گزارشی از وضعیت مدیریت بحران و اقدامات انجام شده گفت: در جریان جنگ رمضان، منطقه ۷ با ۱۵ مورد اصابت مستقیم و ۳ هزار ۷۳۷ واحد مسکونی مواجه بود که رتبه سوم آسیب دیدگی در سطح شهر تهران قرار دارد.

همچنین مهدی اخ الصنایع، شهردار منطقه ۱۰ شهر تهران در خصوص نوسازی واحد های آسیب دیده با مدیریت شهری و رویکرد جهادی و مردم محور بیان کرد: پس از حملات تجاوزگرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم، منطقه ۱۰شاهد اصابت ۵ نقطه از سطح منطقه بود که منجرب به شهادت ۱۲ شهروند و ۲۷ جانباز شد.وی با اشاره به مدیریت هوشمند نیروی انسانی در جنگ تحمیلی سوم گفت: در ایام جنگ، نیمی از پرسنل شهرداری به صورت شیفتی خدمات مستمر به شهروندان ارائه کردند.

مهدی صالحی، شهر دار منطقه ۲ از پیشرفت چشمگیر در روند نوسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده در جنگ رمضان اظهار داشت: بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ واحد از منازل آسیب دیده منطقه ۲ که دچار خسارات جزئی شده بودند، با برنامه ریزی دقیق نوسازی تا ۱۰ روز آینده تحویل مالکان خواهد شد.

با گذشت روزهای جنگ تحمیلی رمضان، اکنون تهران آرام‌آرام صدای جریان زندگی را بازمی‌یابد؛ شهری که اگرچه در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا آسیب دید، اما روند آواربرداری، نوسازی واحدهای مسکونی، اسکان آسیب‌دیدگان و خدمات‌رسانی مستمر مدیریت شهری، بار دیگر جریان زندگی را در پایتخت به حرکت درآورده است. اقدامات شهرداری تهران نشان می‌دهد مسئولان تلاش کرده‌اند در کنار بازسازی زیرساخت‌ها، آرامش و امنیت روانی شهروندان را نیز به شهر بازگردانند.