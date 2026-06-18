درخشش دیاز، رؤیای ازبکستان را بر هم زد/کلمبیا با برد آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و کلمبیا از ساعت ۰۵:۳۰ بامداد امروز پنجشنبه در چارچوب رقابت‌های گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد که در پایان با برتری ۳ بر یک کلمبیا همراه بود.

مونیز (۴۰)، لوئیز دیاز(۶۵) و کامپاس(۸+۹۰) برای کلمبیا گلزنی کردند و عباس‌بک فیض‌الله‌اف نیز (۶۰) تنها گل ازبکستان را به ثمر رساند.

کلمبیا که سابقه چندین حضور در جام جهانی را در کارنامه دارد، مقابل ازبکستانی قرار گرفت که پس از سال‌ها تلاش و با تکیه بر نسل درخشان فوتبال خود برای نخستین بار حضور در بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان را تجربه می‌کرد. فابیو کاناوارو، سرمربی ازبکستان، امیدوار بود تیمش با اتکا به جنگندگی و توان فیزیکی بازیکنان خود بتواند برابر حریف نامدار آمریکای جنوبی نتیجه مطلوبی کسب کند.

ازبکستان در دقایق ابتدایی نمایش جسورانه‌ای داشت و تلاش می‌کرد با پرس در میانه میدان مانع از شکل‌گیری بازی کلمبیا شود، اما تجربه بالای بازیکنان حریف و کیفیت فنی آنها به تدریج جریان مسابقه را به سود کلمبیایی‌ها تغییر داد.

سرانجام در دقیقه ۴۰ لوئیز دیاز با یک پاس عمقی دقیق، مونیز را در موقعیت تک به تک قرار داد و این بازیکن نیز بدون مکث و با ضربه‌ای دقیق دروازه ازبکستان را باز کرد تا کلمبیا با برتری یک بر صفر راهی رختکن شود.

شاگردان کاناوارو نیمه دوم را با انگیزه بیشتری آغاز کردند و در دقیقه ۶۰ موفق شدند به گل تساوی برسند. عباس‌بک فیض‌الله‌اف با استفاده از فضای ایجاد شده در خط دفاعی کلمبیا توانست دروازه حریف را باز کند و امید را به اردوی ازبکستان بازگرداند.

با این حال، پاسخ کلمبیا تنها ۵ دقیقه بعد داده شد. لوئیز دیاز که یکی از بهترین بازیکنان زمین بود، از اشتباه هافبک ازبکستان نهایت استفاده را برد، توپ را در اختیار گرفت و با شوتی فنی و قدرتمند از پشت محوطه جریمه، دروازه اوتکیر یوسوپوف را برای دومین بار باز کرد تا بار دیگر کلمبیا پیش بیفتد.

در ادامه مسابقه ازبکستان تلاش کرد برای جبران نتیجه جلو بکشد اما اشتباهات فردی و کم‌تجربگی در لحظات حساس مانع از خلق موقعیت‌های جدی روی دروازه کلمبیا شد. در مقابل، شاگردان نستور لورنزو با مدیریت بازی و حفظ مالکیت توپ اجازه ندادند حریف به گل تساوی دست پیدا کند. کلمبیا در آخرین ثانیه های بازی روی یک ضدحمله توسط هرناندز و کامپاس توانست سومین گل را بزند تا آب سردی بر پیکر کاناوارو و شاگردانش در ازبکستان بریزد.

دیداری که اگرچه با شکست نماینده آسیا همراه شد اما ازبک‌ها نشان دادند می‌توانند در ادامه رقابت‌ها حریفی سرسخت برای سایر تیم‌های گروه باشند.