سیلاب و تگرگ به ۱۰ روستا در خراسان رضوی خسارت وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی، فرماندار مشهد با اشاره به بیش از ۳۰ مورد آبگرفتگی ناشی از باران و ده ها مورد سقوط درخت در کلانشهر مشهد اظهار کرد: عمده خسارت امروز در بخش روستایی شهرستان مربوط به آسیب مزارع و باغات در پی ریزش تگرگ در روستای «انداد» در بخش مرکزی مشهد بوده است.

در ادامه حسن اعمی، فرماندار کوهسرخ نیز گفت: در پی بارش رواناب و سیلاب، روستاهای «طرق»، علی آباد، بختیار، «تولا»، «موشک» و «قراجه» تحت تاثیر قرار گرفته و علاوه بر آسیب دیدن مسیرهای ارتباطی آنها برخی منازل روستایی در این مناطق دچار آبگرفتگی شدند.

فرماندار کوهسرخ افزود: متاسفانه دستکم ۱۰ خودرو در جریان سیلاب روز چهارشنبه در شهرستان آسیب دیدند و ارزیابی خسارت بخش کشاورزی نیز به سرعت آغاز شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه وضعیت جغرافیایی کوهسرخ به شکلی است که با بروز یک بارش شدید شاهد وقوع سیلاب هستیم و از طرفی طرح های آبخیزداری و مهار سیلاب بسیار کمی در شهرستان به اجرا در آمده و بودجه های لازم در این خصوص اختصاص نیافته است.

اعمی گفت: متاسفانه با وجود کوهستانی بودن، شهرستان از کمبود ماشین آلات راهداری رنج می برد و این کمبود در زمان بارش برف و باران جهت بازگشایی راه های ارتباطی بیشتر خودنمایی می کند.

حسین غریب، فرماندار چناران نیز اظهار کرد: بارش باران و تگرگ طی روز دوشنبه به مزارع تنباکو و باغات گیلاس، سیب و زردآلو در روستاهای «بقمچ»، «اندیشش» و «گاش» خسارت جدی وارد کرده است.

فرماندار چناران افزود: راه های ارتباطی مناطق روستایی در ارتفاعات چناران به واسطه بارش ها دچار تخریب یا چالش شده است و برخی معابر روستایی و کانال های انتقال آب کشاورزی نیز آسیب جدی دیده اند.

سید مهدی سالم، معاون اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی نیز اظهار کرد: خوشبختانه به واسطه بارش های هفته جاری تلفات انسانی در استان گزارش نشده و بیشتر از همه، روستاهای شهرستان کوهسرخ تحت تاثیر بارش ها قرار گرفته اند.

معاون اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی افزود: ظهر چهارشنبه، بارش ها موجب ریزش کوه در مسیر کوهسرخ -نیشابور شد که پس از ساعتی عوامل راهداری این مسیر کوهستانی را بازگشایی کردند.