به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر شنبه در آیین تکریم پیشکسوتان مدافع وطن، با ادای احترام به پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت استان کرمان، گفت: رزمندگان کرمان در دوران دفاع مقدس از پیشگامان جبهههای نبرد بودند و با ایثار، مقاومت و روحیه شهادتطلبی، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ایفا کردند
وی افزود: امیدوارم با کمک پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت بتوانیم روحیه ایثار و از خودگذشتگی، جهاد و تلاش را در بدنه اجرایی استان کرمان گسترش دهیم.
طالبی، با بیان اینکه استان کرمان پیشرو در انقلاب و دفاع و همه حرکتهای انقلاب در چهل و هفت سال گذشته بوده است اظهار داشت: کرمان امروز نیازمند روحیه جدید، موثرتر و جهادیتر در عرصه سازندگی و توسعه استان است.
وی افزود: امیدوارم بتوانیم از چنین روحیهای بهره بگیریم و حضور پیشکسوتان را در مسیر توسعه استان کرمان شاهد باشیم.
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