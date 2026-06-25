به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم ملی فوتبال مصر در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: ایام سوگواری عاشورا و شام غریبان را به مردم عزیز کشورمان تسلیت می‌گویم و از آنها می‌خواهم فرزندان خود در تیم ملی را دعا کنند.

وی در ادامه با اشاره به شرایط تیم ملی پیش از این مسابقه گفت: نسبت به بازی با بلژیک از نظر بدنی شرایط بهتری داریم و باید ببینیم در زمین مسابقه چه عملکردی از خود به نمایش خواهیم گذاشت.

او ادامه داد: اعتقاد ما این است که تیم ملی مصر، تیمی بابرنامه است و علاوه بر محمد صلاح، بازیکنان بزرگ و باکیفیت دیگری هم در اختیار دارد. قطعاً اطلاع دارید که آنها در سه بازی قبلی خود پنج گل به ثمر رسانده‌اند. یکی از این مسابقات نیز دیدار دوستانه مقابل برزیل بوده که نشان می‌دهد مصر علاوه بر صلاح، بازیکنان خطرناک دیگری هم دارد.

وی ادامه داد: برنامه ما این است که بتوانیم کل تیم مصر را کنترل کنیم، نه فقط یک بازیکن را. هدف ما این است که بازی را کنترل کرده و به آنچه مدنظرمان است برسیم.

قلعه‌نویی درباره شرایط حریف اظهار کرد: مصر تیمی است که مربی خوبی دارد، با برنامه بازی می‌کند و از بازی به بازی بهتر شده است. ما هم شرایطی مشابه مصر داشتیم؛ چون دیر به مسابقات اضافه شدیم و با یکسری مشکلات مواجه بودیم، اما فکر می‌کنم برای این مسابقه از نظر آمادگی فنی و تاکتیکی شرایط بهتری نسبت به گذشته داریم.

سرمربی تیم ملی در پاسخ به این پرسش که آیا برای کسب تساوی و صعود به‌عنوان تیم سوم جدول وارد زمین خواهید شد، تصریح کرد: حساسیت این بازی را همه می‌دانند و تمام دنیا از اهمیت آن آگاه است. ما از چند منظر این مسابقه را بررسی می‌کنیم، چون فوتبال تا حد زیادی شبیه شطرنج است. علاوه بر اینکه باید به حرکت‌های خودت توجه داشته باشی، باید حرکات حریف را هم زیر نظر بگیری.

وی افزود: در طول مسابقه کوچینگ داریم و این موضوع به ما کمک می‌کند. برای شروع بازی برنامه مشخصی داریم، اما پس از آن با توجه به روند مسابقه تصمیم می‌گیریم که چگونه بازی را پیش ببریم. واقعیت فوتبال از زمانی آغاز می‌شود که داور سوت شروع مسابقه را به صدا درمی‌آورد و فکر می‌کنم نسبت به دو بازی قبلی، هم از نظر فنی و هم از نظر بدنی شرایط بهتری خواهیم داشت.

ادامه دارد...