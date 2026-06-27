گلزن مصر به ایران: از مردود شدن گل ایران خوشحال شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال مصر و ایران در سومین بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح امروز شنبه ۶ تیر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. با یک امتیاز این بازی مصر به همراه بلژیک جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آوردند اما کار ایران به اما و اگر کشیده شد.

محمود صابر که تنها گل مصر در این بازی را به به ثمر رسانده بود درباره مردود شدن گل دقایق پایانی ایران اظهار داشت: آن لحظات بسیار سخت و پرتنش بود و همه دچار نگرانی شدند، اما پس از بازبینی VAR مشخص شد گل مردود است و خوشحال شدیم که توانستیم مرحله گروهی را بدون شکست به پایان برسانیم.

وی در پایان این موفقیت را به خانواده‌اش تقدیم کرد و گفت: این صعود را به پدر و مادرم، برادرم و نامزدم تقدیم می‌کنم و از حضور در واشنگتن خوشحال هستم. ما مصمم هستیم در مراحل حذفی نیز مسیر موفق خود را ادامه دهیم و دل مردم مصر را شاد کنیم.