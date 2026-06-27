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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

جام جهانی ۲۰۲۶؛

گلزن مصر به ایران: از مردود شدن گل ایران خوشحال شدیم

گلزن مصر به ایران: از مردود شدن گل ایران خوشحال شدیم

محمود صابر در پایان بازی با تیم ملی فوتبال ایران گفت: از اینکه گل دوم این تیم مردود شد خوشحال شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال مصر و ایران در سومین بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح امروز شنبه ۶ تیر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. با یک امتیاز این بازی مصر به همراه بلژیک جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آوردند اما کار ایران به اما و اگر کشیده شد.

محمود صابر که تنها گل مصر در این بازی را به به ثمر رسانده بود درباره مردود شدن گل دقایق پایانی ایران اظهار داشت: آن لحظات بسیار سخت و پرتنش بود و همه دچار نگرانی شدند، اما پس از بازبینی VAR مشخص شد گل مردود است و خوشحال شدیم که توانستیم مرحله گروهی را بدون شکست به پایان برسانیم.

وی در پایان این موفقیت را به خانواده‌اش تقدیم کرد و گفت: این صعود را به پدر و مادرم، برادرم و نامزدم تقدیم می‌کنم و از حضور در واشنگتن خوشحال هستم. ما مصمم هستیم در مراحل حذفی نیز مسیر موفق خود را ادامه دهیم و دل مردم مصر را شاد کنیم.

کد مطلب 6872008

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