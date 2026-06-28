بازیکنان تیم ملی ایران خودباوری نداشتند/ می توانستیم بهتر مدیریت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح شنبه ۶ تیر با برگزاری دیدارهای پایانی این مرحله بسته شد و شاگردان امیر قلعهنویی کار خود را در این مرحله با سه مسابقه به پایان رساندند.
تیم ملی ایران در این رقابتها مقابل تیمهای نیوزیلند، مصر و بلژیک به میدان رفت و در هر سه دیدار به نتیجه تساوی دست یافت تا در مجموع با سه امتیاز حاصل از این سه مسابقه، مرحله گروهی را پشت سر بگذارد.
ملیپوشان ایران در طول این دیدارها با ترکیبهای به نسبت مشابه وارد زمین شدند و تلاش کردند نمایش منسجم و جنگندهای از خود ارائه دهند. بازیهای ایران در این مرحله با رقابت نزدیک و فشرده همراه بود و هر سه مسابقه با اختلاف حداقلی و در شرایطی متعادل دنبال شد.
حسین چرخابی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد تیم ملی ایران در دیدار با مصر اظهار داشت: مهمترین ایراد فوتبال ایران در این مسابقه مسئله خودباوری بود و همین موضوع بهوضوح در جریان بازی دیده میشد.
او گفـت: با توجه به قرعهای که برای تیم ملی ایران رقم خورد و حضور تیمهایی مانند مصر و نیوزیلند تصوراتی درباره شرایط آسان این گروه شکل گرفته بود، اما در عمل جریان بازی نشان داد که تفاوتها بیشتر در نحوه مدیریت مسابقه و رویکرد فنی تیمها است.
این کارشناس فوتبال ادامه داد: اگر از ظرفیتهای فنی بازیکنان به شکل درست استفاده شود میتوان تیم را به شکل بهتری هدایت کرد، اما در این مسابقه شاهد بودیم که تیم ملی با رویکردی بسیار محتاطانه و تقریباً با پنج مدافع وارد زمین شد.
چرخابی گفـت: او افزود: همین موضوع باعث شد تیم در فاز هجومی کمتر از حد انتظار ظاهر شود، در حالی که مصر از نظر ساختار دفاعی تیمی نبود که غیرقابل نفوذ باشد و میشد با برنامهریزی دقیقتر به آن ضربه زد.
او ادامه داد: در ۱۰ دقیقه پایانی تازه مشخص شد که ایران توانایی ایجاد موقعیت و فشار روی دروازه حریف را دارد و در همان مقطع نیز دو موقعیت بسیار خوب به دست آمد که متأسفانه تبدیل به گل نشد.
این کارشناس فوتبال تصریح کرد: مشکل اصلی این بود که ما دیر به این باور رسیدیم که میتوانیم بازی را ببریم؛ در حالی که اگر از ابتدا با اعتمادبهنفس بیشتری وارد میدان میشدیم، شرایط متفاوت بود.
چرخابی در ادامه گفت: بازیکنانی مانند رامین رضاییان در جریان بازی عملکرد مؤثری داشتند و هر زمان که توپ از کنارهها به جریان میافتاد، تیم میتوانست خطر ایجاد کند. همچنین گل ایران نیز نتیجه یک حرکت تیمی قابل قبول بود و در طول سه بازی ایران در جام جهانی هم بهترین بازیکن را می توان رامین رضاییان دانست که بهترین گلزن کشورمان در ادواز مختلف جام جهانی نیز است.
او افزود: یکی از نکات مهم این مسابقه استفاده از ارسالها و ضربات از جناحین بود، چرا که به اعتقاد من دروازهبان تیم مصر عملکرد ضعیفی در دفع توپهای هوایی داشت و اگر از این فضا بهتر استفاده میشد، میتوانستیم به گلهای بیشتری برسیم.
چرخابی افزود: در دقایق پایانی اگر از بازیکنی استفاده میکردیم که توانایی ارسالهای دقیق و مؤثر داشته باشد و بازی را از کنارهها مدیریت کند، شانس بیشتری برای گلزنی وجود داشت. اگر ۱۵ تا ۲۰ دقیقه پایانی با برنامهریزی بهتری مدیریت میشد، امکان کسب پیروزی در این دیدار وجود داشت و تیم ملی میتوانست نتیجه مطلوبتری به دست آورد.
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