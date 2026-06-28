پیشنهاد عطوان به حزب الله در واکنش به امضای «توافق چارچوب» 

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه با اشاره به توافق چهارچوب بین لبنان و رژیم صهیونیستی، آن را فریبکاری تلآویو دانست و تاکید کرد که این توافق جنگ را متوقف نمیکند و صلح را به ارمغان نمیآورد، بلکه آن را شعلهورتر میکند.
وی افزود که کسی که این توافق با ادعای نمایندگی از طرف مردم لبنان امضا کرده، هیچ ارتباطی با جنگ و تحولات منطقه ندارد.
این گزارش با اشاره به اینکه وحدت میادین بین گروههای مقاومت، رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخته است، افزود که دولت دونالد ترامپ بعد از شکست در تجاوز به ایران، به سرعت تلاش کرد این گروه ها را در اسرع وقت از هم جدا کند و گمشده خود را در دولتی لبنانی یافت که مشروعیت خود را از پناه بردن به آغوش اسرائیلیها و آمریکاییها میگیرد.
عطوان این توافق را اعلام جنگ علیه لبنان و تمامیت ارضی و ملی آن و باعث غرق کردن کشور در جنگ داخلی دانست که هدف آن، از بین بردن مقاومت و حزبالله است که قویتر از هر زمان دیگری به صحنه لبنان بازگشته است.
حسین فضلالله عضو ارشد حزب الله این توافق را «هدیهای» ارزشمند از سوی دولت لبنان برای دشمن صهیونیستی توصیف کرد و گفت: ما به دولت اجازه نخواهیم داد تعهدات خود را اجرا کنند و هر اقدامی که دولت انجام دهد، با آن مقابله خواهیم کرد و بیش از هر زمان دیگری به مقاومت و سلاح خود پایبند خواهیم بود.
یحیئل لیتر، سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن مدعی شده که از طریق این توافق، ایران و حزبالله از معادله خارج میشوند. بنیامین نتانیاهو نیز در این خصوص گفت که تا زمانی که حزبالله وجود دارد و به طور کامل خلع سلاح نشده است، اسرائیل از کمربند امنیتی عقبنشینی نخواهد کرد.
عطوان این توافق را یک عادیسازی خائنانه دانست و تاکید کرد که مقاومت لبنان تاکنون دو بار اسرائیل را شکست داده است. در مرحله اول در سال ۲۰۰۰ تمام سرزمینهای لبنان را آزاد کرد، و در نوبت دوم در ژوئیه ۲۰۰۶، «ارتش شکستناپذیر» را شکست داد و تحقیر کرد. این مقاومت؛ قویتر، مستحکمتر و زیرکتر شده است و از سوی یک کشور اسلامی برادر حمایت میشود. آنها میدانهای متحدی به شمار می روند که جز شهادت نمیشناسند.
عطوان در پایان مقاله خود از حزب الله لبنان خواست در واکنش به اقدام دولت در ارتکاب این اشتباه بزرگ و امضای این توافق، از دولت خارج شود، زیرا حتی یک ثانیه ماندن در چنین دولتی درست نیست.
وی افزود: مشروعیت حزب الله مربوط به سلاح و عناصر مبارز آن است، و این مشروعیت از سوی امضاکنندگان توافقات عادیسازی و خیانتکاران به دست نیامده است.
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