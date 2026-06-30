زمینه اسکان ۱۶هزار هرمزگانی برای حضور در بدرقه رهبر شهید فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد محمدی عصر سهشنبه در تشریح برنامههای پیشبینیشده برای همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: با تدبیر حجتالاسلام والمسلمین محمد عبادیزاده نماینده ولیفقیه در هرمزگان و محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان پیش از ابلاغ دستورالعملهای ملی، ستاد امام شهید استان با تشکیل ۹ کمیته تخصصی فعالیت خود را آغاز کرد.
وی افزود: این کمیتهها با بهرهگیری از تجربیات ستاد اربعین و سایر الگوهای موفق، نیازسنجی لازم را انجام داده و فرآیندهای اجرایی برای ارائه خدمات به زائران را با همکاری دستگاههای تخصصی طراحی کردند.
محمدی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای اعزام زائران هرمزگانی، بیان کرد: بر اساس تمهیدات پیشبینیشده، امکان اسکان هشت هزار نفر در تهران، پنج هزار نفر در مشهد مقدس و سه هزار نفر در شهر مقدس قم فراهم شده است تا زائران بتوانند در آیینهای وداع، تشییع و تدفین حضور یابند.
سخنگوی ستاد بدرقه امام شهید هرمزگان، ادامه داد: هماهنگیهای لازم برای حملونقل ریلی و جادهای نیز با ستاد ملی انجام شده و بخش عمده زائران با خودروهای شخصی و بر اساس مقصد انتخابی خود در این مراسم معنوی و تاریخی حضور خواهند یافت.
وی همچنین از اجرای برنامههای گسترده فرهنگی در سراسر استان خبر داد و گفت: همزمان با برگزاری مراسم ملی در قم، تهران و مشهد از دوازدهم تا هجدهم برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و مردمی در بندرعباس، مراکز شهرستانها و بسیاری از دهستانهای بزرگ استان برگزار میشود تا مردم استان نیز در فضای این رویداد بزرگ سهیم باشند.
محمدی خاطرنشان کرد: برگزاری تجمعهای شبانه، هیئتهای دستهروی در محلات، مراسم در مساجد بزرگ، نشستهای تبیینی درباره شخصیت و سیره رهبر شهید انقلاب، سخنرانی ائمه جماعات در نمازهای یومیه و اجرای برنامههای تبلیغی، ترویجی و میدانی برای گروههای مختلف جامعه از جمله مهمترین برنامههای کمیته فرهنگی و مراسم ستاد است.
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