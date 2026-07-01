نوری: اجباری در تامین کالاهای اساسی از آمریکا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت تامین کالاهای اساسی و وابستگی آن به واردات گفت: کالاهای اساسی همیشه مهم هستند و نباید این‌گونه باشد که در دوره‌های خطر و بحران گفته شود کالاهای بسیار مهم و اساسی و همه همان را پیگیری و گزارش کنند و با تغییر شرایط با یک ادبیات دیگری پیگیری شود.

وی افزود: در مجموعه ما و زنجیره بزرگ کشاورزی کشور خیلی خوشایند نیست که کالاهای اساسی با ادبیات‌های تحقیرآمیزی خطاب شود.

وی تاکید کرد: به طور کلی حدود ۱۵ درصد از امنیت غذایی کشور نیازمند واردات است و باقی در داخل تولید می‌شود. البته آن بخشی هم که در داخل تولید می‌شود، وابستگی‌هایی به آن ۱۵ درصد واردات هم دارد.

وزیر جهاد کشاورزی درباره خطوط قرمز وزارتخانه در تامین کالاهای اساسی از خارج و محصولات تراریخته، اظهار کرد: ما دو اصل بسیار مهم در تامین کالا وارداتی داریم؛ یکی بحث سلامت و کیفیت محصولات است. همه محصولاتی که وارد می‌شوند قسمت به قسمت، کشتی به کشتی مورد آزمایشات مختلف قرار می‌گیرند و از جمله بحث تراریختگی هم توسط مرکز تحقیقات مورد آزمایش قرار می‌گیرد. البته وفق قوانین و مقررات جاری ما برای واردات محصولات تراریخته مشکلی نداریم؛ کشت آنها در داخل کشور ممنوع است. تکلیفی برای کاهش داریم ولی در عین حال واردات واریته‌هایی که مورد تایید مراجع بین المللی است برای واردات آنها مشکلی وجود ندارد.

این مسئول دولتی با تاکید بر موضوع سلامت و کیفیت محصولات، به اصل دوم اشاره کرد و گفت: قیمت محصولاتی است که خریداری می‌کنیم. سعی داریم با پایین‌ترین قیمت و با مقرون‌به‌صرفه‌ترین شکل خرید و تامین شود. البته در شرایط مساوی حتماً این ملاحظه را داریم که کشورهای دوست و همسو به ویژه کشورهایی که در شرایط سخت و در کنار ما بودند در اولویت ما برای واردات و تامین این کالاهای اساسی قرار می‌گیرند اما با رعایت آن دو اصل مهمی که تاکید شد.

ایران از آمریکا کالای اساسی وارد می‌کند؟

این مقام عالی وزارت درباره برنامه دولت برای خرید و تامین کالاهای اساسی از آمریکا، عنوان کرد: سالانه حدود ۱۶ میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی به کشور داریم. آنچه که در سال‌های گذشته روال بوده و تامین می‌شده، معمولاً از منابع دولتی مثل درآمد نفت یا سایر درآمدهای دولت برای تامین کالاهای اساسی هزینه می‌شده است. بخشی از این درآمدها چون در کشورهای خارجی و همسایه بلوکه بودند باید با توجه به مقرراتی که تحریم‌ها وضع کرده بودند متاسفانه باید با نظر ناظر آمریکایی در آنجا هزینه می‌شده است. بنابراین، این بخش از هزینه‌کرد عمدتاً از طریق شرکت‌های آمریکایی انجام می‌گرفت و چیز جدیدی نیست در سال‌های گذشته هم بوده و کماکان هم ادامه دارد؛ چون آن منابع فقط از این طریق می‌توانستند با توجه به مباحث تحریم، آزاد شوند و باقی هم که از طریق منابع خود کشور مثل پول نفت و سایر درآمدهای دولت وارد می‌شدند.

نوری‌قزلجه عنوان کرد: اگر شرایطی پیش بیاید که بتوانیم از منابع بلوکه شده‌ کشور برای تامین کالاهای اساسی استفاده کنیم قطعاً این فرصت خوبی برای کشور خواهد بود. یعنی به جای اینکه پول نقد و ارز پرداخت کنیم، پول‌های بلوکه شده آزاد می‌شود. طبیعتاً این منابع می‌توانند در کشور ذخیره شوند و برای مصارف دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: بنابراین، این مسئله می‌تواند برای کشور فرصتی باشد ولی در این موضوع هم هیچ اجباری نیست حتی در توافق. خطوط قرمز ما سلامت، کیفیت و قیمت محصولات است که لحاظ می‌شود.

نوری‌قزلجه درباره خرید از شرکت‌های آمریکایی اضافه کرد: اگر ارائه محصولات شرایط مناسب یعنی کیفیت و سلامت و البته قیمت‌های مناسب را داشته باشند ما استقبال می‌کنیم. حتی اگر خریدی هم انجام نگیرد این امر قدرت چانه‌زنی ما را در جهان بالاتر می‌برد؛ چون به هر حال محل‌ها و مبادی ارزی جدیدی ایجاد می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی درباره اظهارات ترامپ و خرید از شرکت‌های آمریکایی که از سوی وی اعلام می‌شود، اظهار کرد: اجباری نیست. آنها بعد از این جنگ و تلاشی که برای توافق دارند احساس می‌کنند یک فرصتی مثلاً برای کشاورزان‌شان پیش اومده که می‌توانند محصولات‌شان را به بازارهای جدیدی هم عرضه کنند. عرض کردم بخشی از واردات این محصولات خیلی جدید نیست ولی این طبیعی است که آنها هم برای مصارف داخلی خودشان مطالبی را مطرح کنند و به کشاورزان‌شان بگویند که بازارهای جدیدی برای شما پیدا شده است.

وی افزود: این برای ما خیلی بد نیست، قدرت چانه‌زنی ما را در دنیا بالا می‌برد و در پایین آوردن قیمت‌ها به ما کمک خواهد کرد. کما اینکه ما هم این رفتار را داریم و حتماً برای کشاورزان ما هم بازارهای جدید ایجاد خواهد شد ما حتماً برای زعفران ما برای خرمای ما برای فرش ما بازارهای جدیدی پیدا خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فرصت‌های صادراتی زعفران کشور، ادامه داد: این امر می‌تواند فرصتی برای صادرات زعفران، فرش و... و کمک به تجارت کشور باشد.

خرید کالا از امریکا از قبل انجام می‌شده است

نوری‌قزلجه درباره این موضوع که رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی خبری شب گذشته صدا و سیما عنوان کرد که بخشی از این قراردادهای کشاورزی که با آمریکا داشتیم برای دولت قبل بوده در صورتی که تا به امروز خیلی رسانه‌ای نشده بود، گفت: بله، درست است. عرض کردم بعضی از منابع و هزینه‌کرد ما در واردات لاجرم باید از منابعی می‌شد که تحت کنترل تحریم‌ها و امریکا بود و آنها مجوز خرید از شرکت‌های آمریکایی را داده بودند. البته در بحث قیمت برای کشور خیلی مسئله‌ای ایجاد نمی‌شد. بر مبنای همان قیمت‌گذاری‌هایی بود که خودمان انجام می‌دادیم ولی محل پرداختش طوری بود که آن خریدها باید از شرکت‌های معینی انجام می‌گرفت که عمدتاً امریکایی بودند و بر اساس توافقات قبل بود که در سال ۱۴۰۱ انجام شده بود.

نوری‌قزلجه با تاکید بر اینکه در خرید کالاهای اساسی از امریکا اجباری وجود ندارد، گفت: اگر در فضای جدید آفرهای خوبی به ما بدهند و شرایط خوبی پیش پای ما و بازرگانان بگذارند حتما معاملات هم می‌تواند افزایش پیدا کند. ولی اگر در یک شرایط مساوی نباشد، قیمت‌ها بالاتر باشد این شرایط سخت‌تر طبیعتاً باعث می‌شود ما از مبادی دیگری کالاهای اساسی را تامین کنیم.