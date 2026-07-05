آزادی ۵۰ زندانی در سیستان و بلوچستان همزمان با آیین وداع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی موحدیراد گفت: همزمان با آیین وداع و تشییع آقای شهید ایران، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (ره)، ۵۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان با همت ستاد مردمی دیه، مشارکت خیران نیکاندیش، گذشت کریمانه شکات و همکاری دستگاههای حمایتی از زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانوادههای خود بازگشتند.
رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: از مجموع زندانیان آزاد شده، ۴۷ نفر مرد و ۳ نفر زن بودند که از این تعداد، ۲۵ نفر به دلیل محکومیت مهریه، ۱۹ نفر محکوم مالی، ۴ نفر محکوم نفقه و ۲ نفر نیز محکوم دیه غیرعمد بودند.
رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه استان بیان کرد: این افراد به تفکیک محل نگهداری شامل ۲۱ نفر از زندان زاهدان، ۱۵ نفر از زابل، ۵ نفر از چابهار، ۴ نفر از سراوان، ۳ نفر از ایرانشهر و ۲ نفر از خاش بودند.
موحدیراد تصریح کرد: مجموع بدهی ۵۰ مددجوی آزادشده بالغ بر ۹۰۵ میلیارد تومان بود که با ۶۶۵ میلیارد تومان گذشت شکات، ۲۲۱ میلیارد و ۷۰۷ میلیون تومان پذیرش اعسار، ۴ میلیارد و ۸۰۳ میلیون تومان کمک ستاد مردمی دیه استان، ۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان مساعدت انجمن حمایت از زندانیان، ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه و همچنین آورده شخصی مددجویان، زمینه آزادی آنان فراهم شد.
رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان با تشریح وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳۲ نفر از محکومان جرائم غیرعمد در زندانهای استان به سر میبرند که از این تعداد ۹۲ نفر مرد و ۴۰ نفر زن هستند.
رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه استان خاطرنشان کرد: برای آزادی ۱۳۲ نفر از این محکومان، بدون احتساب گذشت شکات، تأمین اعتباری بالغ بر ۲۰۲ میلیارد و ۸۳۷ میلیون تومان مورد نیاز است.
نظر شما