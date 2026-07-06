مقام سابق انگلیس: جنگ ایران را قدرتمندتر کرد؛ ترامپ شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، توبیاس الوود (Tobias Ellwood)، وزیر دفاع پیشین انگلیس امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هیچ راهبردی در جنگ با ایران نداشت؛ ایران اکنون در مقایسه با پیش از اقدام تهاجمی آمریکا به‌ مراتب قدرتمندتر شده است.

وزیر دفاع پیشین انگلیس سپس ادامه داد: متأسفانه باید بگویم که ترامپ در جنگ علیه ایران پیروز نشد. تهران همچنان پابرجاست، موشک‌های دوربرد همچنان عملیاتی هستند و پهپادهای شاهد و سایر تسلیحات نیز به همین ترتیب فعال‌اند. و همان‌طور که می‌دانیم و شما بهتر از من می‌دانید، این دولت کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد.

توبیاس الوود سپس اضافه کرد: نتیجه این وضعیت آن بوده که شما عملا به تهران جسارت دادید. اکنون شاهد قدرت‌گیری سپاه پاسداران در داخل ایران نیز هستیم.