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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۵

گریه مردم در هنگام شنیدن صدای امام شهید

گریه مردم در هنگام شنیدن صدای امام شهید

قم- مردم در هنگام شنیدن صدای امام شهید اشک ریختند.

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کد مطلب 6881270

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