https://mehrnews.com/x3cw26 ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۵ کد مطلب 6881270 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۵ گریه مردم در هنگام شنیدن صدای امام شهید قم- مردم در هنگام شنیدن صدای امام شهید اشک ریختند. دریافت 3 MB کد مطلب 6881270 کپی شد مطالب مرتبط این تشییع، تکرارنشدنیترین رویداد تاریخ معاصر ایران است حضور گسترده مردم در میدان آل یاسین قم برای تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب مروری بر پروژههای مستندنگاری تشییع رهبری؛ روایت سینما ازیک روز تاریخی گفتگوی خبرنگار مهر با زائران امام شهید در مسجد جمکران حال و هوای خیابان اطراف مسجد جمکران در هنگام اقامه نماز بر قائد شهید میراث معنوی و راهبردی رهبر شهید انقلاب سرمایه ماندگار امت اسلامی است اشکهای آیت الله جوادی آملی هنگام اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب عزاداری مردم برای رهبر شهید انقلاب اقامه نماز آیت الله جوادی آملی بر پیکر رهبر شهید انقلاب بانگ اللهاکبر زنان شهیدپرور در بدرقه آقای شهید ایران در جمکران پرواز بالگرد سیاه پوش بر فراز مسجد مقدس جمکران گزارش خبرنگار مهر از مسجد جمکران؛ حضور پرشور عاشقان ولایت برچسبها قم تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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