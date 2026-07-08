به گزارش خبرگزاری مهر، فضای شهرهای مقدس نجف و کربلا و سایر استان‌های عراق تحت تأثیر برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید قرار دارد. همگان بر این نکته واقف‌اند که این رویداد، یک حادثه استثنایی و تاریخی است.

مردم و خادمان عراقی نیز با تکیه بر تجارب زیارت‌های میلیونی، مهیای برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب می‌شوند.

طبق اعلام ستاد برگزارکننده مراسم تشییع ، مراسم تشییع مردمی در استان نجف اشرف، ساعت ۶ صبح امروز (دقایقی دیگر) آغاز می‌شود.

بر اساس اطلاعیه این ستاد، مسیر حرکت تشییع از پل بیمارستان الصدر به سمت میدان صدرین تعیین شده است و از عموم مردم و عزاداران خواسته شده با رعایت دستورالعمل‌های اعلام‌شده، در این مراسم حضور یابند.

ستاد برگزارکننده مراسم تشییع از عموم شهروندان و اصحاب رسانه خواست برای اطلاع از آخرین جزئیات، فقط به اطلاعیه‌های مراجع رسمی استناد کنند.

شعارهای کوبنده علیه استکبار جهانی

خیل عظیم عزاداران در نجف اشرف که برای وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب آماده می‌شوند، با سر دادن شعارهای کوبنده علیه آمریکا، خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی ابراز کردند.

گزارش‌های میدانی از نجف اشرف حاکی است که جمعیت حاضر در محل برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، با سر دادن شعارهای «الله‌اکبر» و «مرگ بر شیطان بزرگ»، بار دیگر ماهیت استکبارستیزی این حرکت عظیم را به نمایش گذاشتند.