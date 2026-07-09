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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

حمله هوایی به استان کرمانشاه صحت ندارد

حمله هوایی به استان کرمانشاه صحت ندارد

کرمانشاه- منابع آگاه در استان کرمانشاه با رد شایعات منتشرشده درباره حمله هوایی به این استان، اعلام کردند هیچ‌گونه اقدام خصمانه‌ای علیه کرمانشاه رخ نداده و امنیت در سراسر استان برقرار است.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با انتشار مطالبی در برخی کانال‌ها و صفحات فضای مجازی مبنی بر وقوع حمله هوایی به استان کرمانشاه و انتشار شایعاتی درباره شنیده شدن صدای انفجار، پیگیری‌های خبرنگار مهر از منابع آگاه در استان نشان می‌دهد این ادعاها صحت نداشته و اخبار منتشرشده در این زمینه کذب است.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کردند که تاکنون هیچ‌گونه حمله هوایی، انفجار یا اقدام نظامی علیه استان کرمانشاه رخ نداده و ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی فاقد هرگونه مستندات و اعتبار است.

به گفته این منبع، امنیت در تمامی نقاط استان کرمانشاه برقرار بوده و شرایط کاملاً عادی است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه سامانه‌های پدافند هوایی، با اشراف اطلاعاتی و آمادگی کامل، به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت منطقه را رصد می‌کنند.

منابع آگاه همچنین با هشدار نسبت به انتشار و بازنشر شایعات، از شهروندان خواستند اخبار و اطلاعات مرتبط با مسائل امنیتی را صرفاً از رسانه‌های رسمی و خبرگزاری‌های معتبر دریافت کرده و از توجه به اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر، شایعات منتشرشده درباره حمله هوایی به استان کرمانشاه صحت نداشته و هیچ‌گونه حادثه امنیتی در سطح استان گزارش نشده است.

کد مطلب 6883434

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