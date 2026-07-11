به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای تسهیل حضور مردم استان سمنان در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید ایران، اظهار کرد: در پی استقبال گسترده مردم برای شرکت در این آیین ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان با همکاری شرکتهای حملونقل مسافری، رانندگان و تشکلهای صنفی، برنامهریزی لازم را برای تأمین ناوگان مورد نیاز انجام داد.
وی افزود: در مجموع ۱۹ هزار و ۳۷ نفر از زائران و عزاداران استان با بهرهگیری از ۶۲۲ دستگاه اتوبوس به مقاصد تهران، قم و مشهد اعزام شدند و این عملیات در چارچوب هماهنگیهای صورتگرفته با دستگاههای اجرایی و خدماترسان و با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور گسترده مردم در این مراسم ملی و معنوی به انجام رسید.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان با بیان اینکه تمامی ظرفیتهای ناوگان حملونقل عمومی استان برای اجرای این مأموریت به کار گرفته شد، تصریح کرد: از ابتدای برنامهریزی تا پایان عملیات اعزام، هماهنگیهای لازم با شرکتهای مسافربری، مدیران فنی، رانندگان و عوامل اجرایی انجام شد تا خدمات حملونقل بدون وقفه و با نظم مطلوب به زائران ارائه شود.
قدمی با تأکید بر اینکه رعایت ایمنی مسافران در تمامی مراحل این عملیات در اولویت قرار داشت، خاطرنشان کرد: تمامی اعزامها با رعایت کامل ضوابط و دستورالعملهای ایمنی انجام شد و کارشناسان این ادارهکل نیز با حضور میدانی و نظارت مستمر بر روند اعزام و بازگشت زائران، بر کیفیت خدمات ارائه شده نظارت داشتند.
وی ادامه داد: تلاش شد با مدیریت مناسب ناوگان، استفاده حداکثری از ظرفیت شرکتهای حملونقل مسافری و برنامهریزی دقیق، زائران در کوتاهترین زمان ممکن و با آرامش و ایمنی کامل به مقاصد مورد نظر منتقل شوند و عملیات بازگشت نیز با همین رویکرد در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان از همراهی رانندگان، شرکتهای حملونقل مسافری، تشکلهای صنفی، نیروهای اجرایی و همه دستگاههای همکار قدردانی کرد و افزود: خدمترسانی به مردم در مناسبتهای ملی و مذهبی از مهمترین وظایف این ادارهکل است و مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان با بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای خود تلاش کرد زمینه حضور ایمن، منظم و شایسته زائران استان در مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران را فراهم کند.
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