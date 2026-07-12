به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی استقلال برنامه‌های آماده‌سازی این تیم برای حضور در فصل جدید رقابت‌های فوتبال را دنبال می‌کند و یکی از گزینه‌های مطرح برای افزایش کیفیت تمرینات، برپایی اردوی برون‌مرزی پیش از آغاز مسابقات است.

با این حال، برگزاری این اردو در شرایط فعلی نهایی نشده و استقلالی‌ها برای انجام آن باید مجوزهای لازم را دریافت کنند. در صورت صدور تأییدیه‌های مورد نیاز، آبی‌پوشان پیش از شروع فصل جدید راهی یک کشور خارجی خواهند شد تا بخشی از مراحل آماده‌سازی خود را در شرایطی متفاوت از تمرینات داخلی پشت سر بگذارند.

در این اردو قرار است برنامه‌های فنی و تاکتیکی کادر فنی، انجام تمرینات آماده‌سازی و احتمالاً برگزاری دیدارهای تدارکاتی دنبال شود تا استقلال با آمادگی بیشتری وارد رقابت‌های فصل بیست‌وششم لیگ برتر شود.

مدیران استقلال در روزهای آینده پیگیر نهایی شدن شرایط این اردو خواهند بود و تصمیم نهایی پس از مشخص شدن وضعیت مجوزها و هماهنگی‌های لازم اعلام خواهد شد.