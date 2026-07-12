جانشین رضاییان و الحدادی چه کسانی هستند/پلن «ب» استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاریزاده که هدایت تیم فوتبال استقلال را برای فصل بیستوششم لیگ برتر بر عهده دارد، خود را برای سناریوهای مختلف آماده کرده و یکی از برنامههای این مربی، حفظ تعادل تیم در صورت غیبت احتمالی دو مهره تأثیرگذار آبیهاست.
در سمت راست زمین، جایی که استقلال در نیم فصل اول لیگ بیست و پنجم از حضور رامین رضاییان بهره میبرد، برنامه کادر فنی استفاده از صالح حردانی به عنوان گزینه اصلی است. همچنین یاسر آسانی نیز میتواند در فاز هجومی این جناح به کار گرفته شود تا استقلال همچنان از قدرت نفوذ و ایجاد موقعیت در سمت راست زمین برخوردار باشد.
در صورت حضور حردانی در پستهای هجومیتر یا تغییر در ترکیب دفاعی، سامان تورانیان دیگر مدافع استقلال نیز یکی از گزینههایی است که میتواند جایگزین حردانی در ترکیب اصلی شود.
یکی از مهمترین نگرانیهای بختیاریزاده مربوط به خط حمله و وضعیت منیر الحدادی است. مهاجم مراکشی استقلال یکی از بازیکنان کلیدی برنامههای تاکتیکی این تیم محسوب میشود و در صورت نبود او، کادر فنی باید راهکار دیگری برای خط هجومی پیدا کند.
در شرایطی که استقلال موفق به جذب بازیکن جایگزین نشود، احتمال دارد این تیم با آرایش دو مهاجم وارد زمین شود. در این صورت سعید سحرخیزان و اسماعیل قلیزاده از گزینههایی هستند که میتوانند برای پر کردن جای خالی الحدادی مورد استفاده قرار بگیرند.
بختیاریزاده در روزهای باقیمانده تا آغاز فصل جدید، علاوه بر پیگیری روند آمادهسازی تیم، باید تصمیمات مهمی درباره چینش ترکیب و استفاده از بازیکنان موجود اتخاذ کند تا استقلال در صورت از دست دادن هر یک از مهرههای کلیدی، با کمترین تغییر تاکتیکی وارد مسابقات شود.
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