به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای حضور در فصل بیست‌وششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران آماده می‌کند که این باشگاه در مقطع فعلی با چالش بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی مواجه است. موضوعی که باعث شده مدیران آبی‌پوشان برای تقویت تیم و ثبت قرارداد بازیکنان جدید، در انتظار حل مشکلات موجود و باز شدن مسیر نقل‌وانتقالات باشند.

استقلال که فصل گذشته را با فراز و نشیب‌های زیادی پشت سر گذاشت، در فصل جدید علاوه بر رقابت‌های داخلی، مأموریت مهمی در سطح قاره خواهد داشت؛ چرا که این تیم تنها نماینده فوتبال ایران در بالاترین سطح رقابت‌های باشگاهی آسیا، لیگ نخبگان آسیا محسوب می‌شود و باید در کنار برنامه‌های لیگ برتر، خود را برای حضور قدرتمند در این مسابقات آماده کند.

شرایط ویژه استقلال در آستانه فصل جدید باعث شده تا مدیریت باشگاه در کنار برنامه‌های آماده‌سازی، حل پرونده‌های مالی و حقوقی، باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی و تکمیل فهرست بازیکنان را به عنوان اولویت‌های اصلی دنبال کند تا آبی‌پوشان با شرایطی مناسب وارد فصل بیست‌وششم شوند.

بختیاری زاده از هر لحاظ برای استقلال مناسب بود

اصغر طالب‌نسب پیشکسوت تیم فوتبال استقلال و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط این تیم با حضور سهراب بختیاری‌زاده اظهار داشت: حضور بختیاری‌زاده در استقلال از این جهت می‌تواند نکات مثبتی داشته باشد که او سابقه حضور در این باشگاه را دارد و از گذشته با فضای استقلال آشناست. همچنین می‌توان گفت که از نظر افکار عمومی نیز شرایط برای او نسبت به برخی گزینه‌ها مناسب‌تر است.

پنجره بسته نقل و انتقالاتی مهم ترین دغدغه استقلال است

وی ادامه داد: در بحث نقل‌وانتقالات اما استقلال با مشکلاتی مواجه است. مهم‌ترین مسئله این است که باشگاه بتواند پنجره خود را باز کند، چون وقتی امکان جذب بازیکن وجود ندارد، نمی‌توان انتظار داشت تیم در شرایط ایده‌آل قرار بگیرد. اگر پنجره باز نشود، استقلال با مشکل کمبود بازیکن و پایین آمدن کیفیت نفرات مواجه خواهد شد.

وی افزود: مدیریت باشگاه باید برای این شرایط یک برنامه منطقی داشته باشد. نمی‌شود مشکلات را نادیده گرفت و تصور کرد که با تغییر مربی همه چیز حل می‌شود. اگر بهترین مربی دنیا هم به استقلال بیاید، وقتی ابزار لازم را در اختیار نداشته باشد، نمی‌تواند معجزه کند.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: استقلال در فصل جدید شرایط متفاوتی دارد و علاوه بر لیگ برتر باید در لیگ نخبگان آسیا که بالاترین سطح مسابقات باشگاهی قاره است، حضور پیدا کند. بنابراین نیاز دارد با تیمی کامل‌تر و باکیفیت‌تر وارد رقابت‌ها شود.

بختیاری زاده به جوان ها اعتماد می کند

طالب‌نسب درباره احتمال استفاده از بازیکنان جوان در صورت ادامه بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی نیز گفت: با شناختی که از سهراب بختیاری‌زاده دارم، او مربی‌ای است که می‌تواند به جوانان اعتماد کند. استقلال چند بازیکن جوان خوب دارد و اگر شرایط جذب بازیکن جدید فراهم نشود، استفاده از این نفرات می‌تواند یکی از راهکارهای پیش روی کادر فنی باشد.

وی در ادامه درباره مشکلات خط حمله استقلال خاطرنشان کرد: استقلال در فصل گذشته چند مهاجم در اختیار داشت، اما بخش زیادی از گل‌های تیم توسط بازیکنان کناری و وینگرها به ثمر رسید. این نشان می‌دهد که تیم باید در بخش هجومی بررسی دقیق‌تری داشته باشد و اگر امکان جذب بازیکن فراهم شد، تقویت این قسمت در اولویت قرار بگیرد.

فرانسه شانس بالایی برای قهرمانی در جام جهانی دارد

کارشناس فوتبال در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ و شانس تیم‌ها برای قهرمانی گفت: از همان ابتدای مسابقات، وقتی بازی‌های تیم‌ها را دیدم، احساس کردم فرانسه شرایط متفاوتی نسبت به سایر تیم‌ها دارد.

وی ادامه داد: البته تیم‌هایی مانند آرژانتین، انگلیس و اسپانیا نیز تیم‌های بسیار خوبی هستند و حضورشان در این مرحله کاملاً شایسته است، اما به نظر من فرانسه یک سر و گردن بالاتر از بقیه قرار دارد.

طالب‌نسب تأکید کرد: شاید تیم‌هایی مانند برزیل یا آلمان هم می‌توانستند تا این مرحله پیش بیایند، اما در مجموع چهار تیم حاضر در نیمه‌نهایی جزو بهترین‌های جام هستند. با این حال، پیش‌بینی من از همان روزهای نخست این بود که فرانسه می‌تواند قهرمان شود و همچنان این تیم را شانس اول کسب عنوان قهرمانی می‌دانم.