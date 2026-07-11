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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۲

تشنه کسب جام هستم؛

درخواست مهدی تارتار از هواداران پرسپولیس: لطفا مرا بپذیرید

درخواست مهدی تارتار از هواداران پرسپولیس: لطفا مرا بپذیرید

سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس از هواداران این تیم خواست تا او را به عنوان سرمربی تیمشان بپذیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار درباره حضورش در پرسپولیس و اهدافش با این تیم اظهار داشت: من در جاهایی کار کردم که نه چنین بازیکنانی در اختیار داشتم و نه چنین امکاناتی. واقعاً پرسپولیس برای رسیدن به قهرمانی هیچ کمبودی ندارد.

وی افزود: فکر می‌کنم زمان حضورم در پرسپولیس فرا رسیده بود. با توجه به شرایط کشور، احساس کردم در این مقطع هم من می‌توانم به پرسپولیس کمک کنم و هم پرسپولیس می‌تواند به من کمک کند.

سرمربی پرسپولیس با اشاره به انگیزه‌های خود برای حضور در این تیم گفت: من تشنه کسب جام هستم. در برخی تیم‌ها شرایط به گونه‌ای است که رسیدن به قهرمانی بسیار دشوار یا حتی غیرممکن است، اما در پرسپولیس با تلاش، زحمت، جنگندگی و با پشتوانه قدرتمند هواداران می‌توان جام به دست آورد.

تارتار در ادامه از هواداران پرسپولیس خواست از او حمایت کنند و خاطرنشان کرد: از هواداران می‌خواهم که بپذیرند من هم عضوی از این خانواده هستم. با تمام توان و قدرت کار خواهم کرد.

وی همچنین درباره انتقادهای مطرح شده نسبت به انتخابش به عنوان سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: از کسانی که انتقاد می‌کنند ناراحت نمی‌شوم، چون چنین شرایطی را تجربه کرده‌ام. در انزلی و مسجدسلیمان هم کار کرده‌ام و می‌دانم هواداران آن تیم‌ها چه شور و تعصبی دارند. در ابتدای حضورم، هیچ‌کدام از آن هواداران نیز من را نمی‌شناختند، اما با کار و عملکردم توانستم اعتماد آنها را جلب کنم.

کد مطلب 6885209

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