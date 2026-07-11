درخواست مهدی تارتار از هواداران پرسپولیس: لطفا مرا بپذیرید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار درباره حضورش در پرسپولیس و اهدافش با این تیم اظهار داشت: من در جاهایی کار کردم که نه چنین بازیکنانی در اختیار داشتم و نه چنین امکاناتی. واقعاً پرسپولیس برای رسیدن به قهرمانی هیچ کمبودی ندارد.

وی افزود: فکر می‌کنم زمان حضورم در پرسپولیس فرا رسیده بود. با توجه به شرایط کشور، احساس کردم در این مقطع هم من می‌توانم به پرسپولیس کمک کنم و هم پرسپولیس می‌تواند به من کمک کند.

سرمربی پرسپولیس با اشاره به انگیزه‌های خود برای حضور در این تیم گفت: من تشنه کسب جام هستم. در برخی تیم‌ها شرایط به گونه‌ای است که رسیدن به قهرمانی بسیار دشوار یا حتی غیرممکن است، اما در پرسپولیس با تلاش، زحمت، جنگندگی و با پشتوانه قدرتمند هواداران می‌توان جام به دست آورد.

تارتار در ادامه از هواداران پرسپولیس خواست از او حمایت کنند و خاطرنشان کرد: از هواداران می‌خواهم که بپذیرند من هم عضوی از این خانواده هستم. با تمام توان و قدرت کار خواهم کرد.

وی همچنین درباره انتقادهای مطرح شده نسبت به انتخابش به عنوان سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: از کسانی که انتقاد می‌کنند ناراحت نمی‌شوم، چون چنین شرایطی را تجربه کرده‌ام. در انزلی و مسجدسلیمان هم کار کرده‌ام و می‌دانم هواداران آن تیم‌ها چه شور و تعصبی دارند. در ابتدای حضورم، هیچ‌کدام از آن هواداران نیز من را نمی‌شناختند، اما با کار و عملکردم توانستم اعتماد آنها را جلب کنم.