به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی درباره برنامه‌های پیش‌فصل تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: درخواست کادر فنی و مهدی تارتار برگزاری اردوی ۱۰ تا ۱۲ روزه در ترکیه است؛ همان کمپی که سال گذشته در آن حضور داشتیم و از شرایط بسیار خوبی برخوردار بود.

وی افزود: البته هنوز مشخص نیست که مجوز لازم برای برگزاری این اردو صادر شود یا خیر. با سید محمد شروین اسبقیان معاون وزیر ورزش و جوانان صحبت کردم. با توجه به شرایط فعلی کشور، شاید دریافت مجوز کمی دشوار باشد، اما قرار شد فردا به صورت حضوری نیز با او گفتگو کنیم.

مدیرعامل پرسپولیس ادامه داد: تمام تلاش ما این است که مجوزهای لازم را دریافت کنیم تا بتوانیم یک اردوی خوب و باکیفیت برای آماده‌سازی پیش‌فصل برگزار کنیم. سال گذشته نیز اردوی بسیار خوبی داشتیم؛ آن زمان ۲۲ روز در اردو بودیم و حتی در نیم‌فصل هم اردویی در قطر برگزار کردیم.

حدادی با تأکید بر حمایت کامل باشگاه از برنامه‌های کادر فنی گفت: هر کاری که در حوزه وظایف مدیریت باشد، حتماً انجام خواهیم داد و به احتمال بسیار زیاد، اگر مجوزهای لازم از نهادهای ذی‌صلاح صادر شود، این اردو برگزار خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به تغییرات گسترده در ترکیب پرسپولیس خاطرنشان کرد: اسکواد تیم به تازگی شکل گرفته و تغییرات زیادی داشته است. به همین دلیل نیاز داریم بازیکنان با ترکیب کامل در یک اردو در اختیار کادر فنی باشند تا آقای تارتار و همکارانش شناخت بهتری از نفرات پیدا کنند. امیدواریم ظرف یکی دو روز آینده وضعیت برگزاری این اردو به طور نهایی مشخص شود.