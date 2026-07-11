  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱

وحید امیری پرسپولیسی می‌شود؟

وحید امیری پرسپولیسی می‌شود؟

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس حضور امیری در این تیم را منوط به آمادگی بدنی و تایید کادرفنی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار درباره آخرین وضعیت وحید امیری اظهار کرد: او خواهش کرد در کنار ما باشد و شرایط بدنی‌اش را حفظ کند.

وی افزود: قرار است ما هم نگاه ویژه‌ای به وضعیت او داشته باشیم تا ببینیم شرایط برای ادامه دوران بازی فراهم است یا اینکه بهتر است به کادر فنی اضافه شود.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: «در بازی‌های دوستانه شرایط او را ارزیابی می‌کنیم. شاید خود امیری بخواهد به فوتبالش ادامه دهد و این اتفاق در پرسپولیس رقم بخورد، یا اینکه شرایط حضورش در تیم دیگری فراهم شود. در هر صورت پس از بررسی‌های لازم درباره آینده او تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

کد مطلب 6885233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها