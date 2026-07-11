به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار درباره آخرین وضعیت وحید امیری اظهار کرد: او خواهش کرد در کنار ما باشد و شرایط بدنیاش را حفظ کند.
وی افزود: قرار است ما هم نگاه ویژهای به وضعیت او داشته باشیم تا ببینیم شرایط برای ادامه دوران بازی فراهم است یا اینکه بهتر است به کادر فنی اضافه شود.
سرمربی پرسپولیس ادامه داد: «در بازیهای دوستانه شرایط او را ارزیابی میکنیم. شاید خود امیری بخواهد به فوتبالش ادامه دهد و این اتفاق در پرسپولیس رقم بخورد، یا اینکه شرایط حضورش در تیم دیگری فراهم شود. در هر صورت پس از بررسیهای لازم درباره آینده او تصمیمگیری خواهیم کرد.
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