خلیلی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه پرسپولیس، با تصمیم پیمان حدادی، محسن خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس، به عنوان سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان پرسپولیس انتخاب شد.
در مراسم ابلاغ این حکم محمود خوردبین، اسطوره باشگاه و با سابقه ترین سرپرست تاریخ تیم فوتبال پرسپولیس، حکم سرپرستی محسن خلیلی را به وی اعطا کرد.
با اعلام باشگاه پرسپولیس، محسن خلیلی سرپرست این تیم در فصل بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه پرسپولیس، با تصمیم پیمان حدادی، محسن خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس، به عنوان سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان پرسپولیس انتخاب شد.
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