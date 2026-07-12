خلیلی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه پرسپولیس، با تصمیم پیمان حدادی، محسن خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس، به عنوان سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان پرسپولیس انتخاب شد.



در مراسم ابلاغ این حکم محمود خوردبین، اسطوره باشگاه و با سابقه ترین سرپرست تاریخ تیم فوتبال پرسپولیس، حکم سرپرستی محسن خلیلی را به وی اعطا کرد.