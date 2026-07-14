محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۵۰ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمال شرقی طی امروز و فردا است.
وی ادامه داد: در روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد کاهش دو تا سه درجهای دما در سطح استان خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در ایام با تاثیر جریانات جنوبی شاهد افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و نیمه شرقی استان خواهیم بود. همچنین تا روز پنجشنبه به ویژه روز چهارشنبه، سرعت وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی، جنوب غربی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود که سبب برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق میشود.
سبزهزاری عنوان کرد: شمال خلیج فارس نیز تا فردا مواج خواهد بود.
وی گفت: در شبانهروز گذشته بستان با دمای ۵۱.۶ و گتوند با دمای ۲۷.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۵۰.۸ و کمینه دمای ۳۲.۳ درجه سانتیگراد رسید.
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