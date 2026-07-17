رکوردی تکراری مردان والیبال نشسته ایران/ قهرمانی بدون باخت

به گزارش خبرنگار مهر، فینال چهاردهمین دوره رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان با پیروزی تیم ملی مردان ایران همراه بود. در این دیدار که امروز (جمعه ۲۶ تیر) در هانگژو برگزار شد، تیم ملی ایران برابر بوسنی به برتری ۳ بر یک دست یافت و اینگونه برای نهمین بار طلای جهان را از آن خود کرد.

این قهرمانی در حالی به نام والیبال نشسته مردان ایران ثبت شد که آنها در هیچ یک از دیدارهای خود در این دوره رقابت های قهرمانی جهان شکستی متحمل نشدند، عملکردی که در بسیاری از رویدادهای دیگر مانند دوره گذشته مسابقات قهرمانی جهان در بوسنی و همچنین بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس هم داشتند و در واقع به عنوان «تیمی بدون باخت» به عنوان قهرمانی دست یافتند.

در این دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان، تیم ملی مردان که علاوه بر ۲ رویارویی با رقیب سنتی اش یعنی بوسنی، مقابل لهستان، ژاپن، کرواسی، آمریکا و قزاقستان هم به میدان رفت و همه آنها را شکست داد. تیم ملی والیبال نشسته ایران در جریان ۷ دیداری که در هانگژو داشت، تنها نتیجه سه گیم (۲ گیم برابر بوسنی در دیدارهای مرحله گروهی و فینال و یک گیم برابر قزاقستان در دیدار نیمه نهایی) را واگذار کرد و در سایر دیدارها به برتری قاطع ۳ بر صفر دست یافت.

نتایج دیدارهای تیم ملی والیبال نشسته مردان در این دوره رقابت های قهرمانی جهان به این شرح است:

مرحله گروهی

* ایران ۳ - لهستان صفر

* ایران ۳ - بوسنی یک

* ایران ۳ - ژاپن صفر

مرحله یک هشتم

* ایران ۳ - کرواسی صفر

مرحله یک چهارم

* ایران ۳ - آمریکا صفر

مرحله نیمه نهایی

* ایران ٣ - قزاقستان صفر

مرحله فینال

* ایران ۳ - بوسنی یک

تیم ملی والیبال نشسته از حضور در چهاردهمین دوره رقابت های قهرمانی جهان، علاوه بر تکرار قهرمانی و کسب نهمین طلای جهان، صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس هم شد.