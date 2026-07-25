به گزارش خبرنگار مهر، خاویر میلی رئیسجمهور آرژانتین، در حمایت از تیم ملی فوتبال کشورش پس از موج گسترده انتقادات در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ واکنش نشان داد و تأکید کرد که دلیل این حملات، حسادت نسبت به موفقیتهای آلبیسلسته است.
تیم ملی آرژانتین در طول حضورش در این رقابتها با حواشی زیادی روبهرو شد؛ از جمله انتقادها درباره برخی تصمیمهای بحثبرانگیز داوری و همچنین رفتار برخی بازیکنان که مهمترین آن درگیریهای پس از دیدار فینال مقابل اسپانیا بود.
رسانه عربی «روسیا الیوم» نوشت: میلی با انتشار دو تصویر در حساب رسمی خود در شبکههای اجتماعی، از تیم ملی آرژانتین حمایت کرد و به انتقادهای مطرحشده علیه این تیم پاسخ داد.
در پیام نخست آمده بود: مشکل ما این است که همیشه در مرکز توجه قرار داریم و نمیتوان ما را نادیده گرفت. آنها به ما حسادت میکنند و از ما ناراحت هستند، زیرا تقریباً در همه چیز متفاوت و موفق هستیم. بالاخره باید یک نفر این حرف را میزد؛ کمی منطق داشته باشید.
تصویر دوم که با استفاده از فناوری هوش مصنوعی ساخته شده بود، رئیسجمهور آرژانتین را با پیراهن تیم ملی این کشور نشان میداد و همراه آن عبارت «زنده باد آرژانتین» منتشر شده بود.
همزمان، برخی هواداران آرژانتینی نیز یک درخواست اینترنتی برای تکرار دیدار فینال جام جهانی مقابل اسپانیا راهاندازی کردند و مدعی شدند اشتباهات داوری روی نتیجه مسابقه تأثیر گذاشته است.
بر اساس گزارش شبکه لاتین زبان «آزتکا تیوی»، این درخواست تاکنون بیش از ۶۱ هزار امضا از داخل و خارج آرژانتین جمعآوری کرده و دلیل آن نیز ادعای جانبداری داوری به سود تیم ملی اسپانیا عنوان شده است.
تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ با شکست یک بر صفر مقابل اسپانیا در دیدار نهایی که در ورزشگاه نیوجرسی آمریکا برگزار شد، به مقام نایبقهرمانی این رقابتها رسید.
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