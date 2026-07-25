کمیته بین المللی المپیک شکایت علیه اینفانتینو را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) شکایت سازمان حقوق بشری FairSquare علیه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، را رد و اعلام کرد که این پرونده خارج از حوزه صلاحیت کمیسیون اخلاق این نهاد است.

سخنگوی IOC در این رابطه گفت: کمیسیون اخلاق کمیته بین‌المللی المپیک شکایت ارائه‌شده از سوی FairSquare را به‌طور کامل بررسی کرد.

او افزود: این کمیسیون به این نتیجه رسید که شکایت مطرح‌شده، از جمله بخش مربوط به رئیس فیفا، صرفاً به تصمیمات فدراسیون جهانی فوتبال درباره نحوه اداره و مدیریت این نهاد، روابط آن با دولت‌ها و همچنین اجرای قوانین فوتبال مربوط می‌شود؛ موضوعاتی که مشمول آیین‌نامه اخلاق کمیته بین‌المللی المپیک نیست.

به گفته سخنگوی IOC، به همین دلیل این شکایت خارج از صلاحیت کمیسیون اخلاق این نهاد تشخیص داده شد و این موضوع به سازمان FairSquare نیز اطلاع داده شده است.

سازمان FairSquare در ۱۴ ژوئیه این شکایت را ثبت کرده و مدعی شده بود اینفانتینو بارها با اعلام حمایت سیاسی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اصل بی‌طرفی سیاسی مندرج در مقررات IOC را نقض کرده است.

این سازمان همچنین اعلام کرده بود که قصد دارد به دلیل آنچه «نقض مکرر اصل بی‌طرفی سیاسی» از سوی اینفانتینو توصیف کرده، اقدامات حقوقی خود را گسترش دهد.

FairSquare سال گذشته نیز شکایتی مشابه را به کمیته اخلاق فیفا ارائه کرده و مدعی شده بود که رئیس فیفا در چندین نوبت به‌صورت علنی از اقدامات و سیاست‌های دونالد ترامپ حمایت کرده است.

اینفانتینو که از سال ۲۰۲۰ عضو کمیته بین‌المللی المپیک است، در سال‌های اخیر به دلیل حضورهای متعدد در کنار ترامپ مورد انتقاد قرار گرفته؛ موضوعی که محور اصلی شکایت FairSquare نیز بود.

در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شد، ترامپ در چند رویداد جنجالی حضور داشت. در مراسم اهدای جام پس از فینال جام جهانی در ۱۹ ژوئیه، زمانی که ترامپ و اینفانتینو برای اهدای جام وارد زمین ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی شدند، بخشی از تماشاگران آن‌ها را هو کردند.

ترامپ همچنین مدعی شده بود که در جریان مسابقات با اینفانتینو تماس گرفته و از او خواسته است کارت قرمز فلوریان بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل بوسنی و هرزگوین مورد بازنگری قرار گیرد. در نهایت محرومیت این بازیکن لغو شد و او در دیدار برابر بلژیک به میدان رفت؛ مسابقه‌ای که آمریکا با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد.