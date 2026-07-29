اعتراض AFC به پروژه جدید فیفا/ بدون اطلاع ما تصمیم گیری نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، فیفا روز سه‌شنبه ۶ مرداد اعلام کرد شرکت FFE قصد دارد تا پایان سال جاری حداکثر ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. این جذب سرمایه بر پایه ارزش‌گذاری اولیه ۲۰ میلیارد دلاری این شرکت انجام خواهد شد و از طریق انتخاب دقیق سرمایه‌گذاران بلندمدتی صورت می‌گیرد که تنها سهام اقلیت و بدون حق کنترل را خریداری خواهند کرد.

جیانی اینفانتینو در بیانیه فیفا گفت: این طرح در راستای دموکراتیزه کردن فوتبال در سراسر جهان است.

بر اساس این طرح، کمک‌های توسعه‌ای که در چرخه تجاری جام جهانی ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ برای هر فدراسیون ۸ میلیون دلار تعیین شده بود، به ۲۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت و سپس در دوره‌های بعدی به ۲۲ میلیون دلار و ۲۴ میلیون دلار خواهد رسید.

در همین حال کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC اعلام کرد در روند بررسی این طرح با این کنفدراسیون مشورتی صورت نگرفته و از اینکه موضوعی با چنین اهمیت و ابعادی پیش از آنکه خانواده فوتبال آسیا فرصت بررسی و گفتگو درباره آن را از طریق سازوکارهای رسمی و قانونی داشته باشند رسانه‌ای شده ابراز ناامیدی کرده است.

در بیانیه AFC آمده است: در حالی که کنفدراسیون فوتبال آسیا اهمیت بررسی روش‌های نوآورانه برای تقویت آینده فوتبال جهان را درک می‌کند، اما طرح‌هایی با چنین مقیاس و پیامدهایی باید بر پایه اصول حاکمیت خوب، شفافیت و مشورت واقعی با ذی‌نفعان شکل بگیرند.

این کنفدراسیون تأکید کرده تصمیم‌هایی که می‌توانند آینده تجاری و مالی فوتبال را تغییر دهند، باید پیش از ارائه به نهادهای تصمیم‌گیر، با کنفدراسیون‌ها، فدراسیون‌های عضو و سایر طرف‌های مرتبط به‌طور کامل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرند.

AFC همچنین اعلام کرده است که تمامی ذی‌نفعان باید اطلاعات کافی و زمان مناسب برای ارزیابی کامل این پیشنهاد، از جمله ابعاد مدیریتی، حقوقی، تجاری و راهبردی آن را در اختیار داشته باشند.

در ادامه این بیانیه آمده است: چنین فرآیندی ضروری است تا هر تصمیمی منعکس‌کننده منافع جمعی جامعه فوتبال جهان باشد و اعتماد به چارچوب مدیریتی فیفا را تقویت کند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایان تأکید کرده که به عنوان یکی از ۶ کنفدراسیون فوتبال جهان، همچنان به توسعه و رشد فوتبال در سطح جهانی متعهد خواهد بود.