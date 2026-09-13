عباس سرماسی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شامگاه یکشنبه در پی اعلام گزارش آتشسوزی یک دستگاه خودروی سواری در محور جاسک ـ کنارک واقع در محدوده روستای هشدان به سامانه ۱۲۵ نیروهای عملیاتی آتشنشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: نیروهای آتشنشانی پس از حضور در محل عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و موفق شدند آتش را مهار و از سرایت آن به محیط اطراف جلوگیری کنند.
مسئول آتشنشانی شهرداری بندر جاسک، ادامه داد: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.
سرماسی گفت: عملیات اطفای حریق به پایان رسید و نیروهای عملیاتی پس از بازگشت در ایستگاه آتشنشانی مستقر شدند.
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