عباس سرماسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شامگاه یکشنبه در پی اعلام گزارش آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی سواری در محور جاسک ـ کنارک واقع در محدوده روستای هشدان به سامانه ۱۲۵ نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای آتش‌نشانی پس از حضور در محل عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و موفق شدند آتش را مهار و از سرایت آن به محیط اطراف جلوگیری کنند.

مسئول آتش‌نشانی شهرداری بندر جاسک، ادامه داد: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

سرماسی گفت: عملیات اطفای حریق به پایان رسید و نیروهای عملیاتی پس از بازگشت در ایستگاه آتش‌نشانی مستقر شدند.