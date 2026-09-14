پاکدل: دست و پا بسته به ناگویا نمی رویم؛ پرسپولیس دقیقه آخر پشیمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی با اشاره به اینکه تیم ملی هندبال ایران تا ساعتی دیگر راهی ناگویای ژاپن می‌شود، گفت: مراسم بدرقه تیم ملی با حضور پیشکسوتان و نمایندگان باشگاه‌ها برگزار شد و با محبت وزیر ورزش، تیم عازم ناگویا می‌شود. از کمیته ملی المپیک نیز تشکر می‌کنم که از تیم ما حمایت کردند.



وی افزود: با تصمیمی که گرفته شد و برنامه‌ای که نناد سرمربی تیم ملی هندبال داشت تلاش کردیم تیم جوانی را راهی مسابقات کنیم. فکر می‌کنم تیم ما جوان‌ترین تیم مسابقات باشد. با این حال دست و پا بسته به مسابقات نمی‌رویم و تلاش می‌کنیم بهترین نتیجه را بگیریم.



وی ادامه داد: با وجود اینکه بازیکنانی مانند پویا نوروزی‌نژاد و چند لژیونر را در اختیار نداریم، همه تیم تلاش خواهند کرد که عملکرد خوبی داشته باشند. شکوهی نیز هفته گذشته از ناحیه رباط صلیبی پا آسیب دید که یکی از ستاره‌های تیم ملی است و وی را هم در مسابقات از دست دادیم.



وی در پاسخ به پرسشی در مورد قضاوت داوران و اشکالات داوری هم گفت: نمی‌گوییم اشتباهات داوری عمدی بوده اما این اشتباهات به ضرر ما تمام شده و از این بابت آسیب دیده‌ایم. در ناگویا در گروه سختی قرار داریم و بحرین، کویت و کره جنوبی در گروه ما هستند. امیدوارم در بحث داوری مشکلی پیش نیاید.



پاکدل در خصوص پیش بینی نتایج تیم هم خاطرنشان کرد: نمی‌توان از حالا نتیجه را پیش‌بینی کرد. برخلاف برخی رشته‌های توپی که با تمام توان به آسیا نیامده‌اند، شرایط در هندبال متفاوت است و همه تیم‌ها با بهترین نفرات خود در مسابقات حاضر شده‌اند و برای کسب مدال امید دارند. تیم‌های دیگر لژیونر ندارند و در اختیار داشتن لژیونر برای ما به یک چالش تبدیل شده است.



وی بیان کرد: امیدوارم عملکرد خوبی داشته باشیم. هر تیمی برای کسب مدال به مسابقات می‌رود و ما هم افتخار می‌کنیم که در سه دوره اخیر مسابقات آسیایی در گوانگژو، ریاض و سانیا مدال گرفته‌ایم و امیدواریم در ناگویا نیز مشکلی پیش نیاید و بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم.



وی در خصوص همراهی لژیونرها در ترکیب تیم هم گفت: برای مهران رهنما نیز مشکلی داشتیم که از وزارت امور خارجه تشکر می‌کنم که برای حل این مشکل کمک کرد و موضوع برطرف شد.



رئیس فدراسیون هندبال درباره قرعه کشی رقابتهای لیگ برتر مردان هم گفت: خوشحالیم که قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر هندبال پیش از آغاز بازی‌های آسیایی انجام شد. لیگ متفاوتی داریم چرا که بعد از مدت‌ها از نقاط مختلف ایران چون مشهد، تبریز و کرمانشاه نماینده داریم. از باشگاه‌ها تشکر می‌کنم که در شرایط سخت کشور در لیگ حضور دارند. اگر آنها نبودند، این موفقیت‌ها حاصل نمی‌شد.



وی در خصوص حضور برخی تیم های سرشناس در لیگ هم افزود: با پرسپولیس هم مذاکراتی شد اما حل نشد. پرسپولیس هم قرار بود در لیگ حضور داشته باشد اما در آخرین لحظات این اتفاق نیفتاد. امیدواریم شرایط فراهم شود و در فصل‌های آینده شاهد حضور پرسپولیس در لیگ برتر هندبال باشیم. قرار بود پرسپولیس از منابع خود در هندبال استفاده کند و سهمیه هیات تهران را در اختیار بگیرد اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. امیدواریم به امید خدا در فصل آینده شاهد حضور این تیم باشیم.



وی در مورد مطالبات باقیمانده بازیکنان و مربیان از فصل قبل هم گفت: استقلال یکی از تیم‌های خوش‌حساب بوده و اگر باشگاه‌هایی مانند استقلال نباشند، چرخ این رشته نمی‌چرخد. باشگاه‌های دولتی و صنعتی به دلیل شرایط جنگ با مشکلاتی مواجه شده‌اند. سند مطالبات بازیکنان که درصد بالایی هم نیست زده شده و این موضوع فقط مربوط به استقلال نیست. ما نیز پیگیری کرده‌ایم و امیدواریم این مطالبات که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است به‌زودی پرداخت شود. سایپا نیز به فدراسیون و بازیکنان بدهی دارد. امیدواریم آقای مددی صدای ما را بشنود و مطالبات را پرداخت کند.