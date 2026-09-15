وزش باد شدید در استان سمنان؛ افزایش دما از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی همزمان با روز سه شنبه بیست و چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که از امروز بر میزان دمای هوا در نقاط مختلف استان سمنان افزوده خواهد شد.

با خروج سامانه کم فشار بارشی از سمت شرق استان سمنان از امروز سه شنبه به مرور دمای هوا افزوده و شاهد وزش باد و گرد و خاک شدید در این استان خواهیم بود.

برای مرکز استان سمنان وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک به خصوص در ساعات بعد از ظهر پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان برای امروز ۳۶ و ۲۵ درجه بالای صفر محسوب می شود.

در دامغان آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان برای امروز ۳۴ و ۲۰ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در شاهرود هم افزایش دمای هوا و وزش باد نسبتاً شدید را شاهد خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای این بزرگترین شهرستان دیار قومس برای امروز ۳۳ و ۲۰ درجه بالای صفر است گفته می شود بیشتر وزش های باد در شامگاه و ساعات بعد از ظهر خواهد بود.

برای میامی هم وزش باد و آسمان نیمه ابری پیش بینی شده است در سرخه وزش باد و گرد و خاک شدید را شاهد خواهیم بود و برای مهدیشهر هم افزایش دمای هوا و همچنین وزش باد پیش بینی می شود.

با خروج سامانه کم فشار بارشی از استان سمنان در ۲۴ ساعت گذشته از امروز جوی پایدار در نقاط مختلف استان سمنان مستقر خواهد بود همچنین در نیمه جنوبی شامل روستاهای جنوب سمنان، دامغان و شاهرود هم طوفان شن و گرد و خاک پیش بینی می شود.

بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، سرعت وزش باد و گرد و خاک در ساعات بعد از ظهر و شب بیشتر است. هواشناسی استان سمنان اعلام کرده دمای هوا نیز تا پایان هفته بین یک تا سه درجه افزایش نسبی خواهد داشت.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای امروز و فردا جوی پایدار، افزایش ابر، وزش باد و روند افزایشی دمای هوا را پیش بینی کردند.