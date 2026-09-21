آخرین وضعیت بازیکن مصدوم تیم امید؛ کهریزی تنها غایب ایران

به گزارش خبرنگار مهر، پدرام خداقلی‌زاده پزشک تیم فوتبال امید ایران، درباره آخرین وضعیت جسمانی بازیکنان این تیم پیش از دیدار برابر کره شمالی اظهار کرد: عباس کهریزی در جریان بازی با چین از ناحیه عضلات پشت ساق پا دچار آسیب‌دیدگی شد که اقدامات اولیه برای او انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر اقدامات فیزیوتراپی برای کهریزی در حال انجام است و در روزهای آینده بررسی‌های بیشتر و اقدامات پاراکلینیکی روی این بازیکن انجام خواهد شد تا میزان دقیق مصدومیت او مشخص شود.

پزشک تیم فوتبال امید ایران ادامه داد: تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا در روزهای پیش رو شرایط کهریزی را بهبود ببخشیم و در صورت فراهم بودن شرایط، بتوانیم از حضور او در ادامه مسابقات استفاده کنیم.

خداقلی‌زاده در پایان درباره وضعیت سایر بازیکنان تیم امید گفت: خوشبختانه شرایط فیزیکی سایر بازیکنان بسیار خوب است و تا این لحظه با مشکل جدی در این زمینه مواجه نبوده‌ایم.

لازم به ذکر است که تیم های فوتبال امید ایران و کره شمالی در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ صبح روز چهارشنبه اول مهر از ساعت ۰۹:۰۰ به وقت تهران در شهر ناگویا ژاپن به مصاف هم می روند.