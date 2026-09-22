دلیل غیبت ۴ بازیکن در اردوی تیم ملی فوتبال چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بخش رسانه ای تیم ملی، ملیپوشان فوتبال ایران پس از برگزاری ۶ جلسه تمرینی در تهران، تا ساعاتی دیگر برای ادامه برنامههای آمادهسازی خود، تهران را به مقصد تاشکند ترک خواهند کرد.
دور جدید تمرینات تیم ملی از جمعه گذشته و با هدف آمادهسازی برای برگزاری دو دیدار دوستانه و ادامه مسیر آمادهسازی جهت حضور در جام ملتهای آسیا آغاز شد.
در این اردو علیرضا جهانبخش، سامان قدوس، مهدی ترابی و علی علیپور چهار بازیکنی هستند که به دلیل مصدومیت امکان حضور در جمع ملیپوشان را پیدا نکردند و دو دیدار دوستانه پیشروی تیم ملی را از دست دادند.
تیم ملی پس از ۶ جلسه تمرین در تهران، با سفر به تاشکند وارد مرحله بعدی برنامه آمادهسازی خود خواهد شد.
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