۳ مدال و ۱۲ فینالیست برای ایران در روز چهارم؛ فوتبال ناکام بزرگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (چهارشنبه اول مهر) با برگزاری دیدارهای روز چهارم در ناگویا و ایچی پیگیری شد.

کاروان ایران درحالی وارد این روز از بازی ها شد که تا پایان روز سوم یک طلا، ۳ نقره (کاراته) و یک برنز (بسکتبال) کسب کرده بود. این کاروان امروز و در جریان چهارمین روز بازی ها هم در کاراته توسط محمود نعمتی صاحب یک مدال طلا دیگر شد، دیگر مدال طلای ایران توسط فوتبالیست های الکترونیک به دست آمد و در شمشیربازی هم توسط علی پاکدامن به مدال برنز دست یافت.

همچنین تیم ملی کاراته در حالی با طلای محمود نعمتی به کار خود پایان داد که در مجموع با ۲ طلا و ۳ نقره برای نخستین بار عنوان قهرمانی بازی های آسیایی را به دست آورد.

امروز در قایقرانی نمایندگان ایران در ۸ ماده مختلف مردان و زنان به فینال راه یافتند. در ووشو، نمایندگان ایران در ۴ وزن فینالیست شدند و اینگونه کاروان ایران خوش بین شد که در پنجمین روز بازی ها هم صاحب مدال طلا شود.

اینگونه کاروان ایران چهارمین روز بازی های آسیایی را با ۱۳ فینالیست به پایان رساند ضمن اینکه در بسکتبال هم امروز تیم های سه نفره مردان و زنان ایران تا مرحله یک چهارم پیش رفتند همان طور که تیم هندبال راهی این مرحله شد.

این موفقیت ها در حالی به دست امد که تیم فوتبال امید امروز نتیجه سومین و آخرین دیدار گروهی را به کره شمالی واگذار کرد و به همین دلیل از دور رقابت ها کنار رفت تا ناکامی بزرگ دیگری برای این تیم رقم بخورد.

ووشو در انتظار ۴ طلا

در چهارمین روز از رقابت های ووشو، مبارزات بخش ساندا در مرحله نیمه نهایی برگزار شد که نتیجه آن فینالیست شدن ۴ نماینده ایران بود. سهیل موسوی، سوگند سنکایی، شجاع پناهی و عرفان محرمی رقبای خود را شکست داده و به فینال صعود کردند تا در رقابت های فردا و روز پایانی مسابقات ووشو تیم کشورمان شانس کسب چهار مدال طلا داشته باشد.

فوتبالیست های الکترونیک طلایی

در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های ورزش‌های الکترونیک eFootball بازی‌های آسیایی ناگویا، تیم ایران با شکست ژاپن راهی فینال شد. ترکیب حسن پاجانی و ابوالفضل آقایی‌نسب در این تیم، در دیدار نهایی مالزی را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

صعود تیم بسکتبال سه نفره مردان به جمع هشت تیم

تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی برابر مالزی ۲۱بر۷ به پیروزی رسید. ملی‌پوشان ایران که پیش از این چین و هنگ‌کنگ را شکست داده بودند، با کسب سومین پیروزی متوالی، مرحله گروهی را با سه برد به پایان رساندند و به جمع هشت تیم برتر راه یافتند.

پاکدامن صاحب مدال برنز شد

در مرحله نیمه نهایی مسابقات شمشیربازی، علی پاکدامن برابر «شن چن پنگ» ۱۵ به ۹ باخت و صاحب مدال برنز مشترک شد. پاکدامن با شکست ۱۵ به ۷ محمد فتوحی در مرحله یک چهارم به این مرحله از مسابقات راه یافته بود. پاکدامن و فتوحی هر دو مرحله مقدماتی را با ۴ برد و یک باخت تمام کردند، سپس بعد از استراحت در دور نخست حذفی به ترتیب با غلبخ بر نمایندگان ازبکستان و فیلیپین به مرحله یک چهارم راه یافتند.

حذف تنها نماینده مردان و صعود ۲ دختر ایران در اسکواش

در جریان رقابت های اسکواش، سپهر اعتمادپور در نخستین دیدار خود مقابل تسوکه از ژاپن به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. نجمه بوشهری با پیروزی ۳ بر ۲ برابر حریف پاکستانی خود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی این مسابقات صعود کرد. فرشته اقتداری دیگر نماینده ایران در بخش بانوان نیز در دیدار خود با نتیجه ۳ بر صفر برابر حریف مغولستانی به برتری رسید و راهی مرحله بعدی رقابت‌ها شد.

امیدهای فوتبال حذف شدند

تیم فوتبال امید ایران با شکست سنگین ۴ به یک برابر کره شمالی، از صعود به مرحله حذفی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ بازماند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. این تیم در دیدار نخست برابر امارات پیروز شد اما در دیدار با چین مساوی کرد. بدین ترتیب با شکست در دیدار امروز از دور رقابت ها کنار رفت.

برد ساحلی بازان والیبال و قطعی شدن صعود

ترکیب عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی در تیم ملی والیبال ساحلی یک امروز به مصاف عمان رفت و دو بر صفر این تیم را شکست داد. این تیم با این برد صعودش را به مرحله حذفی قطعی کرد با این حال روز شنبه برای تعیین صدرنشینی گروه F با تایلند دیدار می کند.

ضرب دومین طلا برای کاراته

محمود نعمتی آخرین نماینده کاراته ایران که صبح امروز با کسب دو پیروزی برابر حریفانی از لائوس و نپال به دیدار نهایی راه پیدا کرده بود، در مبارزه نهایی وزن ۸۴+ کیلوگرم برابر حریف عربستانی به روی تاتامی رفت. نعمتی در این دیدار با عملکردی کم اشتباه حریف عنوان خود را با شکست بدرقه کرد و دومین مدال طلای کاروان ورزشی کشورمان را به خود اختصاص داده بود. این مدال ، مجموع مدال های کاروان ایران به ۶ مدال شامل ۲ طلا رسید.

زنان بسکتبال به مرحله یک چهارم رسیدند

تیم ملی بسکتبال سه‌ نفره دختران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برابر چین تایپه به میدان رفت و با نتیجه ۱۳بر ۸ به پیروزی رسید. ملی‌پوشان ایران پیش از این ازبکستان و ژاپن را شکست داده بودند. ایران با نتایج به‌دست‌آمده صعود خود از مرحله گروهی به مرحله یک چهارم را قطعی کرد.

هندبال راهی مرحله یک چهارم شد

تیم ملی هندبال در آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف تیم قزاقستان رفت و با نتیجه ۲۸ بر ۲۳ پیروز شد. ملی‌پوشان کشورمان با کسب این پیروزی، در جدول گروه B سه امتیازی شده و جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را به دست آورند.

چهره جدید تیراندازی هشتم شد

سامیه یاسی که به عنوان تنها ورزشکار ایران، راهی فینال رقابت های تیراندازی ۱۰ متر با تپانچه شده بود در پایان این رقابت ها به مقام هشتم رسید. سامیه در فینال به مصاف حریفانی از کره جنوبی،چین(۲ نماینده)،چین تایپه،ویتنام، هند و قزاقستان رفت و با امتیاز ۱۱۵.۵ در مکان هشتم جدول قرار گرفت.

کبدی زنان صدرنشینی را از دست داد

سومین دیدار تیم ملی کبدی زنان امروز برابر هند برگزار شد. این دیدار برای تعیین صدرنشین گروه A برگزار شد اما ملی پوشان ایران با متحمل شدن شکست ۳۷ به ۲۳ این فرصت را از دست دادند. آنها پیش از این تیم های ژاپن و بنگلادش را با اختلاف امتیاز بالا، شکست داده بودند.

پیروزی کبدی ایران مقابل مالزی



تیم ملی کبدی دومین دیدار خود در بازی های آسیایی را برابر مالزی برگزار کرد و با نتیجه ۶۷ بر ۳۳ مقابل این تیم پیروز شد. این تیم که دیدار نخست موفق به شکست نپال شده بود، روز پجشنبه با تیم های تایلند و پاکستان رقابت خواهد داشت.

شناگر ایران در ۲۰۰ متر آزاد فینالیست نشد

محمد قاسمی شناگر ماده ۲۰۰ متر آزاد ایران در دسته چهارم و خط دو به آب زد و زمان ۱:۵۳:۳۹ را به ثبت رساند. با توجه به نتایج ثبت‌شده در مرحله مقدماتی، قاسمی در جایگاه بیست و سوم قرار گرفت و موفق به قرار گرفتن در جمع فینالیست‌های این ماده نشد و به این ترتیب رقابت او در ۲۰۰ متر آزاد بازی‌های آسیایی به پایان رسید.

حذف مدعیان تیراندازای



در ادامه رقابت های تیراندازی، مسابقات ۱۰ متر با تپانچه زنان برگزار شد که طی آن سامیه یاسی در نخستین حضور خود در بازی های آسیایی با کسب ۵۷۶ امتیاز به راه یافت اما هانیه رستمیان با کسب ۵۷۱ امتیاز در جایگاه هجدهم قرار گرفت و زینب طوماری با کسب ۵۶۸ امتیاز در جایگاه ۲۷ قرار گرفت و از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

روز اول قایقرانی با ۸ فینالیست در ۸ ماده

مسابقات قایقرانی بازی های آسیایی از امروز آغاز شد و طی ان نمایندگان ایران در مواد مختلف به رقابت با حریفان شان پرداختند. nر تک نفره سنگین وزن آقایان بهمن نصیری با زمان ۶.۵۸.۷۰ از گروه اول مسابقات به فینال صعود کرد. فاطمه مجلل در تک نفره سبک وزن بانوان با زمان ۷:۲۷:۳۲ در رتبه نخست گروه قرار گرفت و به فینال رسید. تیم دو نفره سبک وزن بانوان ایران متشکل از زینب نوروزی و کیمیا زارعی با زمان ۶:۵۹:۱۰ در رتبه نخست گروه قرار گرفتند و به فینال رسیدند. تیم ۴ نفره ایران متشکل از مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب با زمان ۶:۲۱:۶۸ در رتبه دوم قرار گرفتند و به فینال صعود کردند. فاطمه مجلل در تک نفره سنگین وزن بانوان با زمان ۸:۲۰:۲۹ در رتبه دوم گروه قرار گرفت و به فینال صعود کرد. تیم دو نفره سبک وزن بانوان ایران متشکل از کیمیا زارعی و زینب نوروزی با زمان ۷:۳۱:۶۸ در رتبه دوم گروه قرار گرفتند و به فینال صعود کردند. امیرحسین محمودپور در ماده سبک وزن آقایان با ثبت زمان ۷:۲۴:۷۴ در رتبه نخست ایستاد و به فینال صعود کرد. در ماده دو نفره تک پاروی بانوان تیم دو نفره ایران متشکل از هانیه خورسند و سارا فخری با ثبت زمان ۸:۰۵:۹۴ در رتبه سوم قرار گرفتند و به فینال رسیدند. در این میان هیوا افضلی در گروه اول مرحله مقدماتی کانوی تک‌نفره ۲۰۰ متر زنان و در پایان رقابت با حریفانش چهارم شد و به رپشاژ رفت.

ادامه دارد.....