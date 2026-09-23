به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر چهارشنبه در آیین استانی نواختن «زنگ مهر و مقاومت» که با حضور مهمانان وزارتی و مسئولان استانی در دبیرستان مهرعظام رشت برگزار شد، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس،اظهار کرد: آموزش‌وپرورش کلیدی‌ترین رکن توسعه پایدار جامعه است.

از سنگر دفاع مقدس تا سنگر علم و فناوری

استاندار گیلان با اشاره به تقارن آغاز فصل تعلیم و تربیت با یاد و خاطره دلاورمردی‌های دوران دفاع مقدس افزود:دانش‌آموزان امروز، رزمندگان سنگر علم، اندیشه و فناوری هستند.

وی گفت: همان‌طور که جوانان ما در دوران جنگ تحمیلی با ایثار و شجاعت از تمامیت این آب و خاک دفاع کردند، امروز نیز فرزندان ما با سلاح قلم و تلاش علمی، آینده ایران اسلامی را تضمین می‌کنند.

حق شناس با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزشی در سطح گیلان تصریح کرد:تحقق عدالت آموزشی از اولویت‌های اساسی مدیریت ارشد استان است و تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در کنار آموزش‌وپرورش، ظرفیت‌های خود را برای ایجاد فضایی امن، استاندارد و باکیفیت برای تحصیل فرزندانمان به کار گیرند.

وی با تجلیل از اقدامات ارزشمند خیرین مدرسه‌ساز، ساخت مجتمع‌های مجهزی همچون مدرسه مهرعظام را مصداق بارز سرمایه‌گذاری برای آینده نسل جوان برشمرد و اظهار کرد:مشارکت خیرین نیک‌اندیش و همراهی آنان با دولت، نه‌تنها چالش کمبود فضاهای آموزشی را برطرف می‌سازد، بلکه پیام‌آور امید و نشاط برای دانش‌آموزان در تمامی مناطق شهری و روستایی است.

استاندار گیلان ضمن آرزوی توفیق برای فرهنگیان پرتلاش، دانش‌آموزان و اولیای آنان،افزود: امیداست سال تحصیلی جدید، سال درخشش استعدادهای نوجوانان گیلانی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی باشد.