بازده اوراق ژاپن به قله ۳۰ ساله رسید

به گزارش خرگزاری مهر به نقل از رویترز، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن در معاملات روز جمعه به ۳.۱۲۱ درصد رسید؛ سطحی که از سال ۱۹۹۶ تاکنون سابقه نداشته است. افزایش بازده اوراق در حالی رخ داده که سرمایه‌گذاران درباره سقف احتمالی نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن و زمان پایان روند صعودی بازده اوراق اطمینان ندارند.

این شرایط موجب شده روند بازگشت سرمایه‌های ژاپنی از بازارهای خارجی به داخل کشور، با وجود افزایش جذابیت اوراق داخلی، با احتیاط دنبال شود.

بر اساس گزارش رویترز، بخشی از سرمایه ژاپنی‌ها در حال بازگشت به بازار داخلی است، اما سرمایه‌گذاران بزرگ برای انتقال گسترده دارایی‌های خارجی خود همچنان منتظر روشن شدن مسیر نرخ بهره و بازده اوراق دولتی هستند.

تردید سرمایه‌گذاران درباره نرخ بهره

بانک مرکزی ژاپن هفته گذشته نرخ بهره سیاستی خود را افزایش داد و آن را به ۱.۲۵ درصد رساند؛ بالاترین سطح این نرخ طی ۳۱ سال گذشته. با این حال، دو رأی مخالف در نشست بانک مرکزی و نبود سیگنال روشن درباره افزایش‌های بعدی نرخ بهره، موجب شده سرمایه‌گذاران درباره سرعت عادی‌سازی سیاست پولی محتاط باشند.

افزایش بازده اوراق ژاپن در شرایطی رخ داده که بازده اوراق در سایر اقتصادهای بزرگ نیز بالا رفته است.

رویترز گزارش داده بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا نیز در روز جمعه برای مدتی به ۵.۲۲۹۷ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ محسوب می‌شود.

ین همچنان زیر ذره‌بین

تحولات بازار اوراق با وضعیت ین نیز ارتباط نزدیکی دارد. وزیر دارایی ژاپن اعلام کرده است که دولت همچنان آماده حمایت از پول ملی است. پیش از این نیز مقام‌های ژاپنی نسبت به کاهش ارزش ین ابراز نگرانی کرده بودند.

افزایش بازده اوراق داخلی می‌تواند در صورت تداوم، جذابیت دارایی‌های ژاپنی را برای سرمایه‌گذاران داخلی افزایش دهد؛ با این حال، گزارش رویترز تأکید می‌کند که تا مشخص شدن سقف بازده اوراق و مسیر بعدی نرخ‌های بهره، سرمایه‌گذاران بزرگ همچنان با احتیاط حرکت می‌کنند.