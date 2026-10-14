سه گزینه احتمالی برای هدایت منچستریونایتد؛ کونته نزدیک به نیمکت

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونیو کونته سرمربی ایتالیایی، از احتمال هدایت تیم فوتبال منچستریونایتد استقبال می‌کند و در صورت خالی شدن نیمکت این تیم در فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶، بازگشت به لیگ برتر انگلیس را در نظر خواهد گرفت.

رسانه «goal» نوشت: کونته که پس از جدایی از ناپولی در تابستان امسال بدون تیم مانده است، به دنبال فرصتی برای بازگشت به سطح اول فوتبال اروپا است.

کونته که سابقه قهرمانی در لیگ برتر انگلیس با چلسی را در کارنامه دارد، پیش از این هدایت تیم‌های چلسی و تاتنهام را نیز برعهده داشته است. تجربه او در فوتبال انگلیس و سابقه کار در باشگاه‌های بزرگ، نامش را به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی منچستریونایتد مطرح کرده است.

این مربی ۵۷ ساله در اظهاراتی درباره انتخاب تیم بعدی خود نیز بر اهمیت تاریخ و جایگاه باشگاه‌ها تأکید کرده و گفته است حضور در تیمی با تاریخ پرافتخار و عناوین متعدد، مسئولیت بزرگی به همراه دارد. به اعتقاد او، اگر چنین باشگاهی از اهداف خود فاصله گرفته باشد، سرمربی باید با جاه‌طلبی برای بازگرداندن آن به مسیر موفقیت تلاش کند.

در همین حال، مایکل کریک در شرایطی با افزایش انتقادها روبه‌رو شده که منچستریونایتد شروعی ناامیدکننده در فصل جاری لیگ برتر داشته است.

تساوی اخیر برابر تاتنهام ۱۰ نفره در ورزشگاه اولدترافورد نیز بر نارضایتی هواداران افزوده است. با این حال شرایط در داخل باشگاه هنوز به مرحله اضطراری نرسیده و مدیران همچنان به کریک فرصت داده‌اند تا وضعیت تیم را بهبود ببخشد. همچنین گفته شده است که این مربی همچنان از حمایت بازیکنان برخوردار است.

در کنار کونته، نام یولیان ناگلزمان سرمربی تیم ملی آلمان، و «ادی هاو» نیز به‌عنوان گزینه‌های احتمالی هدایت منچستریونایتد مطرح شده است. ناگلزمان از مدت‌ها پیش مورد توجه مدیران گروه اینئوس قرار داشته است.

مدیران منچستریونایتد فعلاً ترجیح می‌دهند به سرمربی فعلی فرصت دهند تا نتایج تیم را بهبود ببخشد؛ چرا که تغییر سرمربی در میانه فصل می‌تواند اختلال قابل‌توجهی در روند تیم ایجاد کند.