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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

بارش شدید باران در دالاهو

بارش شدید باران در دالاهو

کرمانشاه - با ورود سامانه بارشی به جو منطقه، بارش شدید باران، شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه را فرا گرفت.

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کد مطلب 6996093

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