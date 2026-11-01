https://mehrnews.com/x3dtQr ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱ کد مطلب 6996093 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱ بارش شدید باران در دالاهو کرمانشاه - با ورود سامانه بارشی به جو منطقه، بارش شدید باران، شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه را فرا گرفت. دریافت 18 MB کد مطلب 6996093 کپی شد مطالب مرتبط پدافند غیرعامل ضرورتی اساسی برای افزایش تابآوری پایتخت پیش بینی ناپایداریهای جوی، بارش باران و کاهش دما در قم تا سهشنبه آمادهباش در جادهها و شهرهای ایلام؛بارش های سیل آسا ادامه دارد نگاهی به «منشور کوروش و میراث تمدن ایرانی» در باغموزه نگارستان آبگرفتگی معابر شهر ایلام بر اثر شدت بارش باران برچسبها شهرستان دالاهو سامانه بارشی بارش باران کرمانشاه
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