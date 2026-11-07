به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و استقلال خوزستان در هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر، امروز شنبه ۱۶ آبان به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان رسید.

در دقایق پایانی این مسابقه، یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی استقلال، به دنبال اعتراض و درگیری لفظی با کمک‌داور مسابقه با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد تا دیدار هفته سیزدهم آبی‌پوشان مقابل خیبر خرم‌آباد را از دست بدهد. این مسابقه قرار است روز پنجشنبه ۲۸ آبان برگزار شود.

پیش از آسانی، عارف آقاسی نیز در جریان همین مسابقه با دریافت کارت قرمز مستقیم اخراج شده بود تا او هم از همراهی استقلال در دیدار مقابل خیبر محروم باشد و شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در این مسابقه دو بازیکن خود را در اختیار نداشته باشند.