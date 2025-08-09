تردد ۴۴۰ هزار زائر از مرز خسروی؛ آمادگی کامل برای موج بازگشت

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش راهبردی پایانه مرزی خسروی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار داشت: از ابتدای ماه صفر و هم‌زمان با آغاز طرح اربعین، ۴۴۰ هزار و ۷۴۰ زائر عتبات عالیات از این مرز تردد کرده‌اند.



وی افزود: از این تعداد، بیش از ۳۷۴ هزار زائر به مقصد کربلای معلی و دیگر شهرهای زیارتی عراق عزیمت کرده‌اند و ۶۶ هزار نفر نیز در بازگشت از سفر معنوی خود از مرز خسروی وارد کشور شده‌اند.



مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تأکید بر آمادگی کامل برای مدیریت موج بازگشت زائران، گفت: زیرساخت‌های لازم در پایانه مرزی خسروی به‌طور کامل مهیا شده و پیش‌بینی‌های لازم در حوزه حمل‌ونقل و خدمات رفاهی صورت گرفته است.



خسروی ادامه داد: در پارک‌سوار مجموعه پایانه مرزی خسروی، ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر به‌صورت شبانه‌روزی مستقر است و بلیت اتوبوس با نرخ‌های مصوب به زائران عرضه می‌شود تا فرآیند بازگشت با سهولت و سرعت بیشتری انجام گیرد.



وی خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل تردد و رفاه حال زائران در نظر گرفته شده و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در مرز خسروی برقرار است.



مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به نقش سامانه ۱۴۱ در ارائه خدمات به زائران، تصریح کرد: مرکز مدیریت راه‌های استان کرمانشاه از طریق سامانه تلفنی و اینترنتی ۱۴۱ به‌صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به مسافران و زائران است و اطلاعات آخرین وضعیت جاده‌ها، مسیرهای منتهی به مرز، شرایط آب‌وهوایی و ترافیک را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.