هویت علمی زنجان با تکیه بر توانمندی نخبگان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی، عصر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان اظهار کرد: کسب مدال طلای المپیاد ریاضی توقعات از حوزه تعلیم و تربیت استان را بالا برده و آموزش و پرورش باید برای مدال‌آور در سال‌های آینده برنامه‌ریزی کند و این موفقیت می‌تواند هویت علمی زنجان را تقویت کند.

وی در مورد در نهضت مدرسه‌سازی ابراز کرد: با توجه به پیشینه زنجان در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، باید گروه‌های مختلف را در قالب پویش پای کار بیاوریم تا انتظارات رئیس‌جمهور نیز در این زمینه برآورده شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تأکید بر اینکه باید در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ابتکار عمل داشت، عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود که هر فرد در جلسات، بخشی از سند را بررسی و پیگیری کند تا اجرای آن در سطح استانی به خوبی صورت گیرد و نتایج ملموس و نویدبخش حاصل شود.

وی با اشاره به مشارکت در بحث تبلیغ و ترویج سوادآموزی، خانواده‌های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد یادآور شد: علاوه بر برنامه‌های حمایتی جاری، بسته‌های تشویقی نیز برای این خانواده‌ها در نظر گرفته شده است.

2780 نفر دانش آموز استثنایی مشغول تحصیل هستند

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان نیز در این جلسه تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش اداره آموزش‌وپرورش استثنایی استان زنجان را ۲ هزار و ۷۸۰ نفر برشمرد و گفت: یک‌هزار و ۳۵ نفر در مدارس استثنایی و یک هزار و ۷۴۵ نفر دیگر در قالب طرح تلفیقی فراگیر در مدارس عادی تحصیل می‌کنند.

ذبیح‌الله تاراسی خاطرنشان کرد: در ۱۴ ناحیه آموزشی استان، ۲۷ مدرسه استثنایی و ۱۷ مرکز جامع ویژه این دانش‌آموزان فعال است و در همه مناطق استان یک مدرسه و یک مرکز توان‌بخشی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از خانواده‌های دارای فرزندان معلول، جزو دهک‌های پایین اقتصادی و با محدودیت‌های مالی زیادی مواجه هستند، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های تحصیلی نیازمند فراهم کردن امکانات حمل و نقل مناسب است.