به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور ظهر یکشنبه در نشست ستاد مناسبسازی استان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به حقوق شهروندی معلولان گفت: مناسبسازی شهری برای تردد معلولان یک ضرورت اساسی است و کمکاری از سوی دستگاههای دولتی و خصوصی در این زمینه قابل قبول نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه معلولان همانند سایر شهروندان از حقوق اجتماعی برخوردارند، افزود: زیرساختهای شهری و خدماتی باید به گونهای طراحی و اجرا شود که حضور و تردد افراد دارای معلولیت در سطح شهر و تمامی دستگاههای عمومی بدون مانع باشد.
احمدپور ضمن اشاره به اقدامات شهرداری قزوین در این حوزه، اظهار داشت: در موضوع تبصره ماده ۱۹ که به صدور پروانه ساخت و الزام مناسبسازی ساختمانهای در حال احداث مربوط میشود، پیگیریهایی انجام شده اما سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باید توجه جدیتری به این موضوع داشته باشد.
معاون استاندار قزوین همچنین بر لزوم مناسبسازی اماکن گردشگری تأکید کرد و گفت: یکی از شعارهای محوری استان، توسعه زیرساختهای گردشگری است. در این مسیر، باید شرایط لازم برای تردد معلولان فراهم شود تا بهرهمندی از اماکن گردشگری برای همه اقشار جامعه امکانپذیر باشد.
وی در ادامه افزود: اماکن خدمات عمومی، درمانی و ورزشی نیز ملزم به رعایت اصول مناسبسازی هستند تا افراد دارای معلولیت بتوانند به خدمات برابر دسترسی داشته باشند.
احمدپور با قدردانی از تلاشهای ادارهکل بهزیستی استان، خواستار همکاری جدیتر همه دستگاههای اجرایی و خدماتی شد و تصریح کرد: معلولان عضوی از جامعه هستند و باید شرایط دسترسی آسان برای آنان فراهم شود؛ این یک مسئولیت اجتماعی غیرقابل چشمپوشی است.
