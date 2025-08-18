ترامپ: برای پیوستن اوکراین به ناتو بحثی نشده است؛ تماس من با «پوتین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اکنون در کاخ سفید دیدار کردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید به استقبال ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود رفت.
ترامپ در اتاق بیضی در دیدار با زلنسکی گفت: باعث افتخار است که رئیس جمهور اوکراین را در کنار خود داریم.
ولودیمیر زلنسکی هم گفت: از این فرصت استفاده کرده و از نامه همسر شما تشکر میکنم. اکنون میتوانیم از ایالات متحده سلاح خریداری کنیم. ارائه ضمانتهای امنیتی برای تجهیز مجدد ارتش اوکراین بسیار مهم است. پس از رسیدن به امنیت و صلح، آماده برگزاری انتخابات در کشورم هستم. آماده شرکت در نشست سه جانبه (ترامپ، پوتین و زلنسکی) هستیم.
ترامپ خطاب به زلسنکی گفت: به نظر من ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میخواهد این درگیری تمام شود. نمیتوانم دقیقاً بگویم که چه زمانی این جنگ تمام میشود.
ترامپ اضافه کرد: پیشتر با رئیس جمهور روسیه دیدار کردم. فکر میکنم این امکان وجود دارد که نتایجی از آن به دست آید. امروز با رئیس جمهور اوکراین دیدار میکنم و سپس با مقامات اروپایی در همین باره گفتگو خواهم کرد.
رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره سخنان ترامپ که گفته بود، زلنسکی میتواند به جنگ پایان دهد و نیز اظهارات زلنسکی که گفته بود، مسکو این جنگ را آغاز کرده است؛ گفت: امروز نشستی سه جانیه خواهیم داشت. فرصت منطقی برای پایان دادن به جنگ وجود دارد.
ترامپ در پاسخ به سئوال خبرنگاری پیرامون اینکه پوتین گفته بود، این جنگ بدون پرداختن به ریشههای آغاز آن پایان نمییابد و سئوال خبرنگار درباره ریشههای این جنگ از دیدگاه وی، گفت: جنگ باید پایان یابد. وقتی جنگ تمام شد، میتوانم در این خصوص به شما توضیح بدهم؛ اما الان نمیتوانم در این باره حرف بزنم.
این مقام آمریکایی افزود: ما درباره تضمینهای امنیتی صحبت کردیم. اروپا خط اول دفاعی اوکراین خواهد بود و ما در آن مشارکت خواهیم کرد. ما با اوکراین همکاری خواهیم کرد، با همه همکاری خواهیم کرد و مطمئن خواهیم شد که اگر صلحی برقرار شود، آن صلح بلندمدت خواهد ماند… ما درباره صلحی ۲ ساله صحبت نمیکنیم که بعد دوباره در این مخمصه گرفتار شویم.فکر نمیکنم آتشبسی برقرار شود. ما میتوانیم به توافقی برای توقف درگیریها در اوکراین دست یابیم. با سران ۷ کشور بزرگ دیدار خواهم کرد و بعداً به شما درباره ضمانتهای امنیتی خواهم گفت؛ آنها در خط مقدم اوکراین هستند و البته ما حتماً در این باره با آنها همکاری میکنیم. درگیری در اوکراین پایان خواهد یافت. طرفین و تمام جهان این را میخواهند، اما هنوز نمیتوان زمان مشخصی را برای آن تخمین زد.
دونالد ترامپ افزود: اگر به خیلی قبلتر از دوران ریاست جمهوری پوتین برگردید، همیشه این دیدگاه وجود داشت که آنها هرگز اجازه نخواهند داد اوکراین به ناتو بپیوندد. در این باره تا کنون گفتگویی انجام ندادهایم. ناتو میخواهد از اوکراین محافظت کند. ما در این امر به آنها کمک خواهیم کرد. پس از دیدارهای امروز، با پوتین تماس تلفنی خواهم داشت. پوتین منتظر تماس من است. من مردم اوکراین را دوست دارم، اما همه مردم را دوست دارم. من مردم روسیه را دوست دارم. من میخواهم جنگ متوقف شود.فکر نمیکنم به آتشبس نیاز باشد. اگر به ۶ توافقی که امسال انجام دادم نگاه کنید، همه آنها در جنگ بودند. من هیچ آتشبس برقرار نکردم! ما چیزی به اوکراین نمیدهیم، فقط سلاح میفروشیم. ما به ناتو تجهیزات میفروشیم و آنها هزینه آن را به ما پرداخت میکنند. فکر میکنم بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در دوران ریاست جمهوری بایدن که سیاستمداری فاسد بود به اوکراین پرداخت شد. اگر من بودم، این جنگ رخ نمیداد! او رئیس جمهور افتضاحی بود.
